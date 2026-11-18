Bruno Bernasconi è campione svizzero élite nei 65 kg
L'atleta del Fight Gym Boxing Lugano ha coronato una stagione da sogno condita da 13 vittorie.
L'atleta del Fight Gym Boxing Lugano ha coronato una stagione da sogno condita da 13 vittorie.
LUGANO - Bruno Bernasconi è il nuovo campione svizzero élite di pugilato nella categoria 65 kg. L'atleta della nazionale svizzera, tesserato per il Fight Gym Boxing Lugano, ha conquistato il titolo nazionale lo scorso fine settimana, coronando una stagione che lo ha visto tornare sul ring dopo un anno di pausa. Un risultato importante anche per il pugilato ticinese: Bernasconi era infatti l'unico rappresentante del Cantone presente ai Campionati Svizzeri.
Tredici vittorie e il titolo nazionale
Dopo un anno lontano dalle competizioni, Bernasconi è tornato sul ring collezionando successi. Nel corso del 2026 ha conquistato il titolo regionale e quello del Campionato Svizzero tedesco e ticinese, prima di imporsi anche a livello nazionale.
Il bilancio stagionale è di 13 vittorie. Ai Campionati Svizzeri il pugile ha superato gli ottavi di finale, i quarti e la semifinale, conquistando l'accesso alla sfida decisiva. La finale, però, non si è disputata: l'avversario non ha rispettato il limite di peso della categoria e Bernasconi si è così aggiudicato il titolo per forfait.
Un successo anche per il movimento ticinese
Il titolo è motivo di soddisfazione anche per il Fight Gym Boxing Lugano, società con sede al Parco dello Sport. Riconosciuta da SwissBoxing come centro regionale di allenamento, la struttura collabora con la Federazione Pugilistica Ticinese per formare e sostenere i giovani talenti.