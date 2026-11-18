Il bilancio stagionale è di 13 vittorie. Ai Campionati Svizzeri il pugile ha superato gli ottavi di finale, i quarti e la semifinale, conquistando l'accesso alla sfida decisiva. La finale, però, non si è disputata: l'avversario non ha rispettato il limite di peso della categoria e Bernasconi si è così aggiudicato il titolo per forfait.

Un successo anche per il movimento ticinese

Il titolo è motivo di soddisfazione anche per il Fight Gym Boxing Lugano, società con sede al Parco dello Sport. Riconosciuta da SwissBoxing come centro regionale di allenamento, la struttura collabora con la Federazione Pugilistica Ticinese per formare e sostenere i giovani talenti.