«Non è la fine»
Anno sabbatico per Andri Ragettli
Il grigionese, recordman di podi svizzeri in Coppa del mondo, salterà tutta la stagione 2026-2027.
Anno sabbatico per Andri Ragettli
Il grigionese, recordman di podi svizzeri in Coppa del mondo, salterà tutta la stagione 2026-2027.
FLIMS - Andri Ragettli si ferma per un anno. Il 28enne freestyler grigionese ha deciso di prendersi una pausa dalle competizioni e salterà l'intera stagione 2026-2027. Niente Coppa del mondo, niente X-Games e nemmeno i Mondiali in Austria per l'atleta di Flims, che dopo tredici anni consecutivi ai massimi livelli ha scelto di concedere una tregua al proprio fisico. «Quest'estate, il mio corpo mi ha fatto capire che dovevo rallentare», ha spiegato lo sciatore, conosciuto anche per i suoi video spettacolari e stravaganti sui social network.
Una decisione che arriva dopo una carriera iniziata prestissimo. Ragettli ha infatti esordito in Coppa del mondo nell'agosto del 2013, ad appena 15 anni, sulle nevi di Cardrona, in Nuova Zelanda. Due anni più tardi conquistava già il suo primo podio a Silvaplana, a pochi chilometri da casa. Da allora, lo specialista di slopestyle e big air si è affermato come uno dei protagonisti assoluti del freeski mondiale, costruendosi anche un vasto seguito sui social.
Il suo palmarès è di tutto rispetto: campione del mondo di slopestyle nel 2021, medaglia di bronzo ai Mondiali del 2023 e vincitore di cinque piccoli globi di cristallo. In Coppa del mondo ha collezionato 33 podi, di cui 12 vittorie, stabilendo un record nel freeski. Un altro dato testimonia la sua straordinaria continuità: è riuscito a salire sul podio per undici stagioni invernali consecutive.
All'appello manca però ancora una medaglia olimpica, l'unico grande traguardo che continua a sfuggirgli. Anche ai Giochi di Milano-Cortina 2026 il grigionese non è riuscito a coronare questo obiettivo. Una delusione che potrebbe aver contribuito alla decisione di fermarsi, insieme alla necessità di recuperare dalle sollecitazioni fisiche accumulate in oltre un decennio di competizioni ad altissimo livello.
Ragettli, tuttavia, non ha alcuna intenzione di appendere gli sci al chiodo. Durante questa stagione vuole dedicarsi a «nuove cose», sperimentare un modo diverso di lavorare e soprattutto ritrovare il piacere di sciare senza la pressione delle gare. «Non è la fine della carriera», ha assicurato. Il ritorno alle competizioni è dunque soltanto rimandato. E all'orizzonte ci sono già i Giochi olimpici invernali del 2030, un possibile nuovo obiettivo per il campione grigionese.