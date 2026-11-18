FLIMS - Andri Ragettli si ferma per un anno. Il 28enne freestyler grigionese ha deciso di prendersi una pausa dalle competizioni e salterà l'intera stagione 2026-2027. Niente Coppa del mondo, niente X-Games e nemmeno i Mondiali in Austria per l'atleta di Flims, che dopo tredici anni consecutivi ai massimi livelli ha scelto di concedere una tregua al proprio fisico. «Quest'estate, il mio corpo mi ha fatto capire che dovevo rallentare», ha spiegato lo sciatore, conosciuto anche per i suoi video spettacolari e stravaganti sui social network.