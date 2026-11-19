LUGANO - C’è un via vai continuo al Festival AI Lugano, giunto alla seconda edizione. «Direi che è andata oltre ogni aspettativa», racconta Cristina Giotto, direttrice di ATED-ICT Ticino. «Negli ultimi dieci giorni si sono accreditate oltre 600 persone e oggi ci hanno raggiunto quasi in 700. Abbiamo un programma stratosferico e abbiamo portato tante competenze in Ticino: è l’aspetto di cui andiamo più fieri».