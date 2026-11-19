Fra robot che fanno kung-fu, esoscheletri salvaschiena e cuccioli da programmare
Alla seconda edizione del Festival AI di Lugano folla delle grandi occasioni, tantissimi ospiti, conferenze e... stranezze hi-tech. Siamo andati a dare un'occhiata.
Alla seconda edizione del Festival AI di Lugano folla delle grandi occasioni, tantissimi ospiti, conferenze e... stranezze hi-tech. Siamo andati a dare un'occhiata.
LUGANO - C’è un via vai continuo al Festival AI Lugano, giunto alla seconda edizione. «Direi che è andata oltre ogni aspettativa», racconta Cristina Giotto, direttrice di ATED-ICT Ticino. «Negli ultimi dieci giorni si sono accreditate oltre 600 persone e oggi ci hanno raggiunto quasi in 700. Abbiamo un programma stratosferico e abbiamo portato tante competenze in Ticino: è l’aspetto di cui andiamo più fieri».
Le abbiamo chiesto come se la cava il Ticino con l’intelligenza artificiale: «Secondo me oggi come oggi è necessario fare un piccolo passo indietro e tornare a parlare di competenze digitali. C’è ancora tanto bisogno di competenze di base, che servono per usare in modo adeguato quella artificiale».
Il rischio, se queste mancano, è soprattutto di usarla male: «Serve personale formato. Serve anche un board lungimirante, che non veda gli investimenti nell’intelligenza artificiale, e soprattutto nella cybersecurity, come un costo ma come una risorsa».
Il cucciolo robot che insegna a programmare
La formazione parte dai più piccoli. ATED4Kids, che già organizza i CoderDojo, da gennaio propone un nuovo corso: i ragazzi assemblano un robottino a forma di cane e imparano a programmarlo, anche con l'aiuto dell'AI.
«Si comincia con la programmazione a blocchi e poi si passa a Python», spiega Raphael Cominelli. «È un computer vero e proprio. Una volta imparato a usarlo, ci si può mettere sopra anche un modello di AI».
L'intelligenza artificiale diventa così anche uno strumento per programmare, grazie al cosiddetto vibe coding. «Si può dire all’AI: “voglio farlo abbaiare”, “voglio farlo correre”, “aiutami”. Lei legge la libreria open source del produttore, capisce come funziona e trasforma la richiesta del ragazzo in codice».
Quando l'AI ti aiuta... a sollevare i pesi
Al festival c'è spazio anche per la ricerca accademica. Elena Bardi, ricercatrice postdoc della SUPSI all'Istituto Dalle Molle, si occupa di embodied AI. Di che si tratta? «È un’applicazione dell'intelligenza artificiale che non risponde più solo a un prompt, ma interagisce con l’ambiente e può facilitare la vita alle persone».
Bardi sta lavorando a un esoscheletro pensato per chi lavora in magazzino. «Il sistema riconosce l’oggetto che si sta sollevando, ne stima il peso e adatta il tempo e l’intensità dell’assistenza», spiega.
L'obiettivo è ridurre lo sforzo sui muscoli lombari. Ma si guarda anche ad altre applicazioni, per esempio per i pompieri: «un esoscheletro con più sensori potrebbe orientarsi tra fumo e alte temperature e suggerire il percorso più sicuro, non solo il più veloce».
«Praticamente è un computer con le gambe... che sa combattere»
Allo stand di Maui Industries, intanto, i ragazzi si divertono a guidare un robot umanoide con un joypad. «Lavoriamo su robot umanoidi e cani robot, che oggi sono ancora generici, per capire se si possono davvero usare in casa o in azienda per svolgere mansioni specialistiche», spiega Samuele Cigardi.
«Tecnicamente è un computer con le gambe. In teoria può fare tutto quello che facciamo noi, ma oggi insegnargli le azioni è un investimento non trascurabile, di tempo e risorse».
Per questo l'azienda realizza mani robotiche su misura. Una, per esempio, è dotata di una ventosa per afferrare i volantini. Il team arriva dal mondo dei videogiochi e ha insegnato al robot anche qualche mossa di kung-fu. Il risultato? Una dimostrazione davanti a una folla di curiosi.