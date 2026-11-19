La visita di cortesia di Albert Lemieux – accompagnato da Virginie Lévesque (consigliere politico), Adam Jacques (consigliere commerciale) e Loïc Jent (agente per affari politici e commerciali) – ha permesso di discutere svariati temi di attualità, offrendo l’occasione per un confronto sulle relazioni diplomatiche e commerciali che legano la Svizzera e il Canada.

De Rosa, accompagnato dal Cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri e dal Delegato cantonale per le relazioni esterne Francesco Quattrini, ha inoltre colto l’opportunità per condividere con l'Ambasciatore alcune informazioni sulle caratteristiche che contraddistinguono il Ticino e sull’attuale situazione socio-economica, politica e culturale del nostro Cantone.