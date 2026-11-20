Il Governo ricorda inoltre che SNL è sottoposta anche agli audit dell'Ufficio federale dei trasporti, che vigila sulle imprese di navigazione titolari di una concessione federale e ne verifica il rispetto delle norme e degli standard in vigore.

Il nodo della pubblicazione del rapporto

Il Consiglio di Stato prende atto della decisione assunta da SNL il 23 ottobre scorso di pubblicare il rapporto del CCF e di inviarlo sia agli organi di stampa sia al Gran Consiglio. Il Governo fa però notare come il documento sia «un documento di lavoro prettamente tecnico e di uso interno, la cui comprensione può facilmente prestarsi a malintesi o a interpretazioni fuorvianti».