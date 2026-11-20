Conti SNL, sui due laghi «risultati sostanzialmente capovolti»
La risposta del Governo all'interrogazione presentata a settembre da Sirica e Canetta
BELLINZONA - Le verifiche cantonali sulla contabilità della Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) hanno portato a rovesciare i risultati d'esercizio delle attività sui due laghi e a correggere al rialzo l'utile della linea 351 Locarno-Magadino. Lo scrive il Consiglio di Stato nella risposta all'interrogazione inoltrata lo scorso 29 settembre da Fabrizio Sirica e Maurizio Canetta (PS).
L'atto parlamentare chiedeva conto delle affermazioni del consigliere di Stato Norman Gobbi, che nella seduta del Gran Consiglio del 16 settembre, rispondendo a un'interpellanza sulla possibilità di sostituire SNL con le FART sulla linea 351, aveva parlato di «alcune discrepanze a livello dei conti» emerse da vari audit.
Il Governo indica ora le basi documentali di quelle parole: il "Rapporto di verifica Società Navigazione Lago di Lugano – SNL per l'Esercizio 2024" dell'Ufficio del controlling e dei servizi centrali (UCOSC) del Dipartimento del territorio, datato 3 marzo, e la "Verifica della pertinenza dei costi e delle entrate attribuiti alla linea 351 Locarno-Magadino per l'esercizio 2024" del Controllo cantonale delle finanze (CCF), del 14 luglio scorso.
Secondo il rapporto dell'UCOSC, «i risultati sui due laghi sono sostanzialmente capovolti»: nella versione consegnata da SNL il Ceresio presentava un risultato sostanzialmente in pareggio, mentre le correzioni apportate mostrano una perdita; sul Verbano, per contro, la perdita risulta considerevolmente ridotta. Dalle verifiche del CCF emerge inoltre che, dopo le correzioni suggerite dall'UCOSC, gli affinamenti apportati dalla stessa SNL e i ricalcoli eseguiti dal Controllo cantonale delle finanze, l'utile della linea Locarno-Magadino risulta nettamente maggiore rispetto al primo risultato scaturito dalla contabilità analitica.
Quali voci sono finite sotto esame
SNL, il 18 settembre, aveva sostenuto che le osservazioni delle autorità cantonali riguardavano esclusivamente «minime attribuzioni di singole voci di costo a determinate posizioni contabili». Il Consiglio di Stato precisa di quali ambiti si tratti: nell'analisi delle imputazioni dei costi analitici del 2024 sono stati rilevati casi imputati in modo non corretto relativi a svalutazioni, accantonamenti per potenziali mancati incassi di prestiti e costi di leasing.
Il CCF giunge inoltre alla conclusione che SNL ha fatto ricorso alla ripartizione indiretta tramite chiavi di riparto dei costi sui centri di costo - cantieri, amministrazione, esercizio e vendita - invece di procedere con l'allocazione diretta sui centri di profitto. Sono così state individuate alcune voci di costo che, secondo il Controllo cantonale delle finanze, non avrebbero dovuto essere attribuite alle tratte sussidiate: a seconda dei casi perché non attinenti al servizio pubblico, perché non previste dalle linee guida federali sulla computabilità dei costi oppure perché non menzionate nell'offerta.
Tre linee indennizzate e il mandato al CCF
SNL gestisce tre linee di trasporto pubblico nell'ambito del traffico regionale viaggiatori (TRV) - due linee di bus e una linea di battello - per le quali sono concesse indennità per i costi non coperti. Nel contesto della definizione del mandato di prestazione con la società, il Consiglio di Stato ha incaricato il CCF di verificare la pertinenza dei costi e delle entrate attribuiti nella contabilità analitica alla linea di battello 351 Locarno-Magadino e la correttezza delle relative imputazioni.
Il Governo ricorda inoltre che SNL è sottoposta anche agli audit dell'Ufficio federale dei trasporti, che vigila sulle imprese di navigazione titolari di una concessione federale e ne verifica il rispetto delle norme e degli standard in vigore.
Il nodo della pubblicazione del rapporto
Il Consiglio di Stato prende atto della decisione assunta da SNL il 23 ottobre scorso di pubblicare il rapporto del CCF e di inviarlo sia agli organi di stampa sia al Gran Consiglio. Il Governo fa però notare come il documento sia «un documento di lavoro prettamente tecnico e di uso interno, la cui comprensione può facilmente prestarsi a malintesi o a interpretazioni fuorvianti».
Per l'Esecutivo, il quadro complessivo e una corretta lettura della gestione dei finanziamenti pubblici sono possibili unicamente alla luce della documentazione completa, in particolare anche delle verifiche annuali dei rapporti di gestione. Nell'ottica della trasparenza, il Consiglio di Stato ritiene che SNL potrà garantire su richiesta al Gran Consiglio l'accesso alla documentazione integrale, «partendo dal principio che unicamente l'accesso completo ai rapporti citati potrà fornire il quadro completo e una versione oggettiva dei fatti».