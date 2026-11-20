"Scegliere con cura": quali misure dopo l'adesione del Cantone a smarter medicine?
Lo chiedono Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini per Più Donne
BELLINZONA - Il Ticino è il primo Cantone a entrare nella rete di smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland, che l'11 novembre 2026 ha annunciato di aver raggiunto il suo 50° partner. Un passo che prosegue il lavoro avviato dal Dipartimento della sanità e della socialità con la campagna "Scegliere con cura", lanciata nel maggio scorso. Sul tema Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini, del gruppo Più Donne, hanno presentato il 20 novembre un'interrogazione al Consiglio di Stato.
Il punto di partenza è l'utilità clinica dell'esame: un accertamento che offre poco o nessun beneficio può provocare un falso allarme e portare ad altri esami, mentre evitarlo risparmia preoccupazioni, rischi e costi. Se medico e paziente decidono insieme di aspettare, resta però necessario chiarire quando rivalutare la situazione e a quali sintomi prestare attenzione. Di qui le due domande che, secondo l'atto parlamentare, ogni paziente può porre durante la visita: «Che cosa cambierebbe per me in base al risultato di questo esame?» e, nel caso si opti per l'attesa, «Quando ne riparliamo?».
Ridurre gli esami che servono poco è un obiettivo che le interroganti definiscono condivisibile, ma la decisione di prescrivere deve basarsi sul bisogno clinico anche quando si cerca di contenere i costi; e una volta ricevuta la prescrizione la persona deve poter fare l'esame in tempo, senza che la spesa a suo carico la costringa a rimandarlo o a rinunciarvi.
Un capitolo riguarda le differenze tra donne e uomini. Un rapporto del Consiglio federale del 2024 rileva che le donne sono state meno rappresentate nella ricerca medica e che alcune malattie, anche comuni, vengono diagnosticate più tardi nelle donne, segnalando inoltre che i dati distinti per sesso sono difficili da reperire. Anche in Ticino, scrivono Merlo e Mossi Nembrini, i dati complessivi possono nascondere differenze.
Al Governo Merlo e Mossi Nembrini chiedono quali misure concrete intenda attuare il DSS dopo l'adesione a smarter medicine, quali esami o trattamenti saranno prioritari, con quali indicatori e risultati misurabili, entro quando è prevista una prima valutazione e con quale frequenza i risultati saranno resi pubblici. Chiedono inoltre come saranno coinvolti pazienti e organizzazioni che li rappresentano e quali strumenti, anche non digitali, saranno messi a disposizione per discutere l'utilità di un esame e le alternative.
Un ultimo gruppo di domande riguarda i rischi opposti: come il DSS verificherà se aumentano i ritardi o le rinunce a prestazioni clinicamente indicate, come rileverà gli esami necessari non prescritti o non effettuati e come valuterà se a incidere siano le misure di contenimento della spesa, i costi a carico delle persone o altre difficoltà di accesso. Infine, quali dati sono già disponibili per confrontare tra donne e uomini prescrizioni, esecuzione degli esami e tempi di attesa, e se il DSS intenda pubblicare indicatori distinti per sesso e fascia d'età.