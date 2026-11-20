Al Governo Merlo e Mossi Nembrini chiedono quali misure concrete intenda attuare il DSS dopo l'adesione a smarter medicine, quali esami o trattamenti saranno prioritari, con quali indicatori e risultati misurabili, entro quando è prevista una prima valutazione e con quale frequenza i risultati saranno resi pubblici. Chiedono inoltre come saranno coinvolti pazienti e organizzazioni che li rappresentano e quali strumenti, anche non digitali, saranno messi a disposizione per discutere l'utilità di un esame e le alternative.