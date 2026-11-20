Come confermato dall'Infotraffico del TCS, la galleria al momento è chiusa parzialmente in direzione del Cassarate. Come già scritto, pesanti le ripercussioni sul traffico soprattutto a ridosso dello svincolo di Lugano nord, a Vezia e anche Sorengo. In città sono critiche via Besso e le arterie connesse alla Stazione FFS.