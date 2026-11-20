Chiusa la Vedeggio-Cassarate per un incidente, traffico in tilt (non solo) nel Luganese
Al momento risulta intransitabile la direzione verso il Cassarate. Forti ripercussioni soprattutto a ridosso dello svincolo di Lugano Sud.
LUGANO - Rientro complicato questa sera sulle strade del Luganese, con un incidente nella Vedeggio-Cassarate che ha letteralmente mandato in tilt la viabilità cittadina e autostradale. Il sinistro si sarebbe verificato non molto dopo le ore 16.
Come confermato dall'Infotraffico del TCS, la galleria al momento è chiusa parzialmente in direzione del Cassarate. Come già scritto, pesanti le ripercussioni sul traffico soprattutto a ridosso dello svincolo di Lugano nord, a Vezia e anche Sorengo. In città sono critiche via Besso e le arterie connesse alla Stazione FFS.
Strascichi più lievi, invece, in zona Canobbio/Resega.
Per quanto riguarda l'A2 la colonna inizia poco dopo il Dosso di Taverne. Sempre il TCS segnala un ritardo stimato di 30 minuti sulla tratta Rivera-Melide.
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