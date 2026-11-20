Pizzo Cengalo, 600'000 metri cubi di roccia sono in movimento
Le autorità invitano alla prudenza e annunciano nuove misurazioni annuali per monitorare la situazione.
VAL BREGAGLIA - Sul Pizzo Cengalo in Val Bregaglia (GR) una massa fino a 600'000 metri cubi di roccia si muove di 4 millimetri all'anno. Ieri sera la popolazione è stata informata durante l'assemblea comunale. Una situazione non allarmante, ma che secondo le autorità va presa sul serio.
La parte interessata è stata analizzata dai geologi e delimitata in settori; è possibile che nei prossimi anni si muova un'area più grande. Dalla documentazione mostrata ai presenti si vedono, affiancando due foto a distanza di dieci anni, delle fessure nella roccia che hanno subito dei crolli.
Il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli, ha spiegato che non è dato sapere se scenderanno alcune centinaia di metri cubi all'anno o tutto in una volta sola. Entro un massimo di dieci anni potrebbe verificarsi una frana di 2-3 milioni di metri cubi.
Il volume è dunque simile a quello staccatosi il 23 agosto 2017. Allora oltre tre milioni di metri cubi di roccia si staccarono dalla montagna e seppellirono otto escursionisti, che si trovavano in Val Bondasca. La roccia si mischiò al fango e raggiunse in forma di colate detritiche i paesi di Bondo, Spino e Promontogno, che subirono ingenti danni.
Possibile aumento delle misurazioni
Al momento ci sono due strumenti che misurano i movimenti del Cengalo: misurazioni radar e scansioni laser. Le rilevazioni vengono effettuate due volte all'anno e sono possibili solo con condizioni meteo ottimali e in assenza di neve. Probabilmente per i prossimi anni verranno effettuate tre volte all'anno per capire meglio quanto il gigante di granito si stia spostando.
Il Municipio ha invitato la cittadinanza a rispettare le zone di pericolo segnalate e a non sostarvi più del necessario: si potrebbero prevedere, in caso di cadute di grosse dimensioni, dei problemi.
Non rientrano nella zona rossa né la Capanna Sasc Furé, né la Capanna Sciora. I sentieri per raggiungere le capanne sono fuori dalla zona di pericolo, a parte il passaggio sul fiume Bondasca.
Progetto per proteggere Vicosoprano da inondazioni
Durante l'assemblea le autorità hanno mostrato anche la situazione riguardante le colate detritiche del Valun dal Largh fra Casaccia e Vicosoprano. A ottobre è iniziato un progetto a lungo termine per la protezione del paese di Vicosoprano dal rischio di inondazioni.
Negli ultimi anni notevoli quantità di detriti si sono riversate nel fiume Maira; è stata fatta manutenzione e sono stati fatti scavi per rimuovere massicce quantità di materiale. "È evidente che l'aumento delle attività di colate è causato dal progressivo cambiamento climatico. Nel 2025 lo studio di ingegneria Beffa Tognacca ha condotto uno studio approfondito su incarico dell'Ufficio cantonale foreste e pericoli naturali da cui emerge che nel bacino idrografico del Valun dal Largh due milioni di metri cubi di materiale possono spostarsi verso la Maira durante forti piogge o temporali, causando l'inondazione di Vicosoprano e mettendo a rischio anche il ponte verso Roticcio", ha spiegato il vicesindaco, Ueli Weber.
Essendoci molte zone golenali, tutelate dalla Confederazione, occorre studiare un piano per i prossimi 50 anni in cui si tenga presente come gestire il materiale in eccesso proveniente anche dalle valli laterali. Un piano in più fasi, che si adegui agli eventi. A lungo termine andrà fatto un altro progetto che coinvolga tutta la Val Bregaglia per chiarire dove depositare il materiale.