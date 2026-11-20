Progetto per proteggere Vicosoprano da inondazioni

Durante l'assemblea le autorità hanno mostrato anche la situazione riguardante le colate detritiche del Valun dal Largh fra Casaccia e Vicosoprano. A ottobre è iniziato un progetto a lungo termine per la protezione del paese di Vicosoprano dal rischio di inondazioni.

Negli ultimi anni notevoli quantità di detriti si sono riversate nel fiume Maira; è stata fatta manutenzione e sono stati fatti scavi per rimuovere massicce quantità di materiale. "È evidente che l'aumento delle attività di colate è causato dal progressivo cambiamento climatico. Nel 2025 lo studio di ingegneria Beffa Tognacca ha condotto uno studio approfondito su incarico dell'Ufficio cantonale foreste e pericoli naturali da cui emerge che nel bacino idrografico del Valun dal Largh due milioni di metri cubi di materiale possono spostarsi verso la Maira durante forti piogge o temporali, causando l'inondazione di Vicosoprano e mettendo a rischio anche il ponte verso Roticcio", ha spiegato il vicesindaco, Ueli Weber.