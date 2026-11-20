Il Municipio spiega che la possibilità di riscatto non era contemplata nel concorso per investitori e, di conseguenza, non è stata inserita nell'accordo di partenariato pubblico-privato (PPP). Proprio perché questa opzione non esiste, non sono nemmeno state effettuate valutazioni finanziarie su un eventuale acquisto attraverso un prestito obbligazionario.