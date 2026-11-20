Un risparmio di 12 milioni in 25 anni
Il trasferimento degli uffici comunali nella Torre Est del Polo sportivo e degli eventi consentirà alla Città di Lugano di evitare interventi di rinnovo sugli immobili esistenti.
LUGANO - Il trasferimento di una buona parte dell'amministrazione comunale nella Torre Est del Polo sportivo e degli eventi (PSE) permetterà alla Città di Lugano di risparmiare circa 12,1 milioni di franchi nell'arco di 25 anni.
È quanto sostiene il Municipio nella risposta a un'interrogazione presentata lo scorso 16 febbraio da Carola Barchi e altri cofirmatari, che chiedevano chiarimenti sul futuro dell'edificio e sui costi dell'operazione.
La risposta dell'Esecutivo, datata oggi 20 novembre, arriva dopo le critiche sollevate dal Movimento per il socialismo (MPS) e dal Comitato cittadino di sorveglianza del PSE, secondo i quali il trasferimento degli uffici comunali nella nuova torre comporterebbe un raddoppio dei costi d'affitto.
Un affitto da 2,9 milioni all'anno
Il Municipio conferma che il canone di locazione della Torre Est ammonterà a circa 2,9 milioni di franchi all'anno, escluse le spese accessorie e di gestione. Attualmente, invece, la Città spende circa 1,2 milioni di franchi all'anno per la gestione, la manutenzione e i consumi degli edifici di proprietà destinati al trasferimento, oltre che per gli affitti degli spazi occupati in immobili di terzi.
Nonostante la differenza tra queste due cifre, l'Esecutivo sostiene che il trasferimento sarà economicamente vantaggioso. Il calcolo tiene infatti conto non soltanto degli affitti, ma anche degli investimenti che sarebbero necessari per rinnovare gli attuali immobili comunali, dei relativi costi di gestione e manutenzione e dei benefici legati alla valorizzazione dello stabile ex Dogane.
Nel confronto sono considerati anche i costi delle finiture e degli allestimenti interni dei nuovi uffici. Il Municipio precisa inoltre che il risparmio stimato di 12,1 milioni non comprende le spese per eventuali trasferimenti temporanei dell'amministrazione durante i lavori di risanamento degli edifici attuali, che si renderebbero necessari nei prossimi anni.
La Torre Est non si può acquistare
Un altro punto affrontato nell'interrogazione riguarda la possibilità di riscattare la Torre Est, seguendo una strada analoga a quella valutata per l'Arena sportiva e il Palazzetto dello sport.
Su questo fronte, la risposta del Municipio è netta: l'acquisto non è previsto e UBS non intende prendere in considerazione una cessione.
La Torre Est, insieme alla Torre Ovest, al Blocco servizi e all'Edificio sud, fa parte dei cosiddetti Contenuti Corona Obbligatori del PSE. Gli immobili appartengono a UBS, che beneficia di un diritto di superficie della durata di 90 anni, per il quale versa alla Città un canone iniziale di 600mila franchi all'anno.
Alla Città vengono affittati soltanto la Torre Est e il Blocco servizi, mentre UBS mette gratuitamente a disposizione la sistemazione esterna, comprendente il parco urbano e la piazza degli eventi.
Il Municipio spiega che la possibilità di riscatto non era contemplata nel concorso per investitori e, di conseguenza, non è stata inserita nell'accordo di partenariato pubblico-privato (PPP). Proprio perché questa opzione non esiste, non sono nemmeno state effettuate valutazioni finanziarie su un eventuale acquisto attraverso un prestito obbligazionario.
Affitto vincolante per 25 anni
L'accordo prevede che la Città sia tenuta a pagare la pigione degli spazi affittati per 25 anni. Il Municipio precisa tuttavia che esiste la possibilità di subaffittare una parte o la totalità delle superfici.
Con il trasferimento dell'amministrazione comunale, l'intenzione è comunque quella di occupare completamente gli spazi della Torre Est e del Blocco servizi.
Quanto agli obblighi contrattuali, il Municipio conferma inoltre che, in seguito all'acquisizione di Credit Suisse, i diritti e gli impegni derivanti dall'accordo PPP sono stati integralmente ripresi da UBS Investment Foundation 4 e UBS Fund Management (Schweiz) AG.
Il Cantone ha rinunciato al Palazzo di Giustizia
La risposta municipale chiarisce anche un altro aspetto del futuro della Torre Est: il Cantone ha definitivamente scartato l'ipotesi di trasferirvi il Palazzo di Giustizia.
La decisione risale all'8 ottobre 2025 ed è stata comunicata alla Città con una lettera del 10 ottobre. Nella comunicazione, il Cantone ha spiegato che «sulla base delle analisi svolte, il Consiglio di Stato, in data 08.10.2025, ha deciso che i suddetti beni immobili non saranno presi ulteriormente in considerazione».
Le due torri? La Città non può fermare UBS
Infine, l'interrogazione chiedeva se fosse possibile rinunciare alla realizzazione di una delle due torri previste dal progetto del PSE.
Anche in questo caso, il Municipio chiarisce i limiti del proprio margine di manovra. Torre Est e Torre Ovest sono infatti di proprietà di UBS, che beneficia del diritto di superficie relativo al comparto PSE2.
Con la sottoscrizione dell'accordo di partenariato pubblico-privato, la Città si è impegnata a prendere in locazione la Torre Est. Non ha invece la possibilità di impedire a UBS di costruire una delle due torri.