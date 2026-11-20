Vaga per ore nel deserto con addosso solo il pannolino, poi il salvataggio «miracoloso»
Un centinaio di persone si è mobilitato per trovare la piccola Vella (2 anni) scomparsa da casa sua in Arizona poco prima del tramonto.
PHOENIX - Sette ore a vagare per il deserto, con addosso solo un pannolino.
È stata ritrovata così, in quello che i media Usa hanno chiamato «un vero e proprio miracolo», la bimba di 2 anni Vella scomparsa da casa sua, in Arizona.
Per cercarla si erano mobilitate circa un centinaio di persone fra militi, soccorritori e volontari. Dispiegati anche dei droni ed elicotteri il cui impiego è stato però vano: il suo corpo era troppo minuto per rilasciare tracce di calore significative.
Il ritrovamento è avvenuto poco dopo la mezzanotte, a circa 2,5 km dalla casa dove abita, da parte di un volontario che è anche suo vicino di casa.
«Stavo guardando tra le sterpaglie e chiamando il suo nome, quando ho sentito un grido, era lei», ha raccontato ai media l'uomo, «è stata una grande emozione, e un grande sollievo. È stato il Signore a farcela trovare».
Sul web è diventato virale il video dell'agente di polizia che avvista il volontario con la bimba in braccio e procede ad accertarsi delle sue condizioni di salute, che si riveleranno poi buone.
Vella, riporta il Washington Times, era scomparsa da casa sua a Elroy (Contea di Pinal non lontano dal capoluogo Phoenix) attorno alle 17 del 19 novembre.
Fra le preoccupazioni del team di ricerca c'erano non solo il freddo, con temperature scese poco al di sopra dei 7 gradi Celsius, ma anche i coyote.
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