Pechino rivendica il successo del trilaterale: «È stato un vertice di pace»
Wang: «Lavoreremo con Mosca e Washington per dare piena attuazione agli accordi raggiunti»
PECHINO - Il vertice trilaterale di Shenzhen tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin è stato un «vertice di pace», un evento storico destinato a lasciare il segno nelle relazioni internazionali. Lo ha affermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, illustrando i risultati dell'incontro tra i tre leader.
Secondo Wang, il colloquio si è svolto in un clima «franco, amichevole e costruttivo» e ha permesso di raggiungere una serie di intese, raccolte nella 'Dichiarazione di pace' rivolta alla comunità internazionale. L'obiettivo centrale, ha spiegato, è contribuire alla salvaguardia della pace mondiale e alla stabilità strategica dei rapporti tra le grandi potenze.
Wang ha sottolineato il carattere senza precedenti dell'incontro, primo faccia a faccia nella storia tra i leader di Cina, Russia e Stati Uniti, definendolo un nuovo modello di coordinamento tra le principali potenze. I tre presidenti hanno illustrato le rispettive intenzioni strategiche e manifestato la volontà di prevenire conflitti e contrapposizioni, mantenendo una soglia minima di coesistenza pacifica.
«Quando le grandi potenze sono in armonia, il mondo è sicuro; quando si scontrano, il mondo è in disordine», ha ricordato Wang citando Xi. Il ministro ha infine assicurato che Pechino lavorerà con Mosca e Washington per dare piena attuazione agli accordi raggiunti, mantenendo i contatti e il coordinamento anche a livello operativo.