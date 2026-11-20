Wang ha sottolineato il carattere senza precedenti dell'incontro, primo faccia a faccia nella storia tra i leader di Cina, Russia e Stati Uniti, definendolo un nuovo modello di coordinamento tra le principali potenze. I tre presidenti hanno illustrato le rispettive intenzioni strategiche e manifestato la volontà di prevenire conflitti e contrapposizioni, mantenendo una soglia minima di coesistenza pacifica.

«Quando le grandi potenze sono in armonia, il mondo è sicuro; quando si scontrano, il mondo è in disordine», ha ricordato Wang citando Xi. Il ministro ha infine assicurato che Pechino lavorerà con Mosca e Washington per dare piena attuazione agli accordi raggiunti, mantenendo i contatti e il coordinamento anche a livello operativo.