Bufera sulla moglie di Todd Blanche per le cure senza basi scientifiche
Kristine Blanche, nominata in un comitato consultivo del governo americano, promuove sul suo sito integratori e trattamenti di dubbia efficacia.
WASHINGTON - Kristine Blanche, moglie del procuratore generale americano e stretto alleato di Donald Trump, Todd Blanche, è al centro di una polemica per la promozione, attraverso il proprio sito internet, di integratori e trattamenti privi di solide basi scientifiche. A rivelarlo è il quotidiano britannico «Guardian».
Kristine Blanche, nominata all'inizio di quest'anno in un comitato consultivo del governo statunitense dedicato alla medicina alternativa, è un'assistente medica abilitata. Ha inoltre dichiarato di aver conseguito un dottorato di ricerca in termografia mammaria presso la University of Science, Arts and Technology di Montserrat, territorio britannico nei Caraibi.
Il suo sito internet contiene un collegamento a una pagina denominata «Dr. Blanche's Dispensary» («Dispensario della Dott.ssa Blanche»), attraverso la quale è possibile acquistare gli integratori da lei raccomandati. Tra questi figura un preparato erboristico liquido che Blanche ha suggerito di utilizzare per il trattamento del virus di Epstein-Barr. Attualmente, tuttavia, non esistono farmaci approvati dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per curare questa infezione.
Tra i prodotti promossi figurano anche cinque integratori, venduti al prezzo di 63 dollari a flacone, che secondo Blanche potrebbero contribuire al trattamento del papillomavirus umano (HPV). Affermazioni che si inseriscono nella controversia sull'efficacia scientifica delle terapie proposte.
La moglie del procuratore generale offre inoltre un trattamento dal costo di 595 dollari, presentato come un metodo per aiutare gli uomini ad aumentare i livelli di testosterone e a perdere peso. Le promesse associate a questi prodotti hanno sollevato interrogativi sulle pratiche promosse da Blanche, anche alla luce del suo incarico in un organismo consultivo del governo americano.