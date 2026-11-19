Il giudice che leggeva la sentenza ha dichiarato che questa è stata approvata dalla corte con nove voti a favore e sei contrari. La Corte internazionale di giustizia ha dichiarato inoltre che «l'unica deduzione ragionevole in grado di spiegare le azioni del Myanmar sia l'intenzione di distruggere una parte sostanziale» della popolazione Rohingya nel nord dello Stato di Rakhine, riportano i media internazionali.

Il tribunale, scrive l'Afp, ha inoltre ordinato al Myanmar di «consentire e agevolare il ritorno sicuro, volontario e dignitoso» dei profughi Rohingya costretti a lasciare le loro case dalla brutale repressione del 2017. È la prima volta che uno Stato viene giudicato colpevole di genocidio dalla corte internazionale.