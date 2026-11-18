Iran, esplosioni su tre petroliere nello Stretto di Hormuz
Secondo i Guardiani della Rivoluzione, le navi avrebbero colpito delle mine e preso fuoco. Le informazioni non sono verificabili in modo indipendente.
TEHERAN - Nuove esplosioni sarebbero state registrate a bordo di tre petroliere a est dello Stretto di Hormuz. A segnalarlo sono i Guardiani della Rivoluzione iraniani, citati da diversi media statali. Secondo le autorità militari di Teheran, le imbarcazioni avrebbero colpito delle mine e sarebbero state avvolte dalle fiamme. Gli equipaggi avrebbero ignorato gli avvertimenti, navigando con i sistemi di navigazione spenti in aree interdette. Le tre navi sarebbero ora impossibilitate a manovrare. Le informazioni non hanno potuto essere verificate in modo indipendente e non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime.
I Guardiani della Rivoluzione hanno inoltre ribadito che il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz deve essere coordinato con le autorità iraniane. Teheran rivendica infatti il controllo della strategica via marittima e considera i transiti non autorizzati una violazione di un accordo con gli Stati Uniti. Washington, dal canto suo, sostiene di avere il controllo dello stretto. Negli ultimi tempi, gli attacchi contro le petroliere nella zona sono nuovamente aumentati in modo significativo, facendo dello Stretto di Hormuz uno dei principali punti di contesa tra i due Paesi.
Cresce la preoccupazione per una nuova escalation militare
La situazione nella regione resta estremamente tesa. Negli ultimi giorni, le forze armate iraniane e statunitensi si sono attaccate ripetutamente, alimentando i timori di una nuova escalation militare. Martedì, per la prima volta dopo quasi due settimane, gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi sull'isola iraniana di Gheschm, nel Golfo Persico.
A rafforzare la presenza militare americana nella regione è arrivata anche la portaerei USS Theodore Roosevelt, la terza unità di questo tipo schierata dagli Stati Uniti nell'area operativa del Medio Oriente. Il suo arrivo amplia le possibilità di Washington di condurre attacchi aerei contro obiettivi in Iran.
Il conflitto ha avuto inizio alla fine di febbraio, quando Israele e Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran. In risposta, le forze armate iraniane hanno di fatto bloccato per lungo tempo il traffico navale nello Stretto di Hormuz attraverso minacce e attacchi alle imbarcazioni. Da diversi mesi, l'esercito statunitense cerca di ripristinare il transito commerciale di petrolio e gas naturale liquefatto, anche attraverso la scorta militare delle navi civili. Lo stretto rimane così uno dei principali nodi strategici del conflitto tra Washington e Teheran.