TEHERAN - Nuove esplosioni sarebbero state registrate a bordo di tre petroliere a est dello Stretto di Hormuz. A segnalarlo sono i Guardiani della Rivoluzione iraniani, citati da diversi media statali. Secondo le autorità militari di Teheran, le imbarcazioni avrebbero colpito delle mine e sarebbero state avvolte dalle fiamme. Gli equipaggi avrebbero ignorato gli avvertimenti, navigando con i sistemi di navigazione spenti in aree interdette. Le tre navi sarebbero ora impossibilitate a manovrare. Le informazioni non hanno potuto essere verificate in modo indipendente e non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime.