Anche la violenza sessuale contro i bambini - spiega il rapporto - resta una realtà gravemente sottostimata. Nonostante le difficoltà nella denuncia dei casi, il rapporto registra 28.909 episodi verificati dall'inizio del monitoraggio. La Repubblica Democratica del Congo concentra quasi il 44% del totale, con 12.698 casi, seguita da Somalia e Ciad. Insieme, questi tre Paesi rappresentano circa il 70% di tutti i casi verificati.

«I diritti e i bisogni dei bambini devono essere posti al centro delle decisioni che riguardano guerra, pace e sicurezza. Oltre vent'anni di monitoraggio delle violazioni hanno contribuito a rendere visibili gli orrori che i bambini subiscono e hanno creato la possibilità di prevenire ulteriori sofferenze. Questo lavoro deve essere protetto, sostenuto e tradotto in azioni concrete. Le parti in conflitto devono rispettare le regole della guerra e i responsabili delle violazioni devono essere chiamati a risponderne. Ma garantire la protezione dei bambini non è una responsabilità che ricade soltanto su chi combatte. Governi, donatori e aziende che hanno la possibilità di influenzare gli autori delle violazioni devono esercitare tale influenza attraverso pressioni diplomatiche e politiche. Se vogliamo davvero cambiare il destino dei bambini che vivono nelle zone di conflitto, dobbiamo mettere la loro protezione al primo posto e lavorare per la pace che meritano», sottolinea Inger Ashing, Direttrice generale di Save the Children International.