Oltre 171mila bambini uccisi o mutilati, il 70% in Palestina
Anche gli episodi di violenza sessuale sono gravemente sottostimati, secondo l'ultimo rapporto di Save The Children
LONDRA - Le uccisioni e mutilazioni costituiscono la quota più consistente delle violazioni sui bambini documentate negli ultimi vent'anni, con 171.712 casi verificati dal 2005. Oltre il 70% di questi episodi si è concentrato nel Territorio Palestinese occupato, in Afghanistan, Somalia, Siria e Yemen. I dati arrivano dall'ultimo rapporto "Stop the War on Children: Changing the Odds" di Save the Children, che sottolinea che questi dati rappresentano solo la punta dell'iceberg, poiché la maggior parte delle violazioni contro i minori non viene verificata ufficialmente.
Tra le gravi violazioni contro i bambini, la negazione degli aiuti umanitari registra la crescita più allarmante. I casi verificati sono aumentati da 509 nel 2015 a 8.322 nel 2025, oltre sedici volte in più in dieci anni. Nel solo 2025 ciò ha significato quasi un episodio verificato ogni ora. Più del 70% dei casi registrati lo scorso anno ha coinvolto bambini palestinesi. Oggi questa violazione rappresenta oltre un quinto di tutte quelle documentate dalle Nazioni Unite, rispetto a poco più del 2% nel 2015, risultando seconda soltanto a uccisioni e mutilazioni.
Anche la violenza sessuale contro i bambini - spiega il rapporto - resta una realtà gravemente sottostimata. Nonostante le difficoltà nella denuncia dei casi, il rapporto registra 28.909 episodi verificati dall'inizio del monitoraggio. La Repubblica Democratica del Congo concentra quasi il 44% del totale, con 12.698 casi, seguita da Somalia e Ciad. Insieme, questi tre Paesi rappresentano circa il 70% di tutti i casi verificati.
«I diritti e i bisogni dei bambini devono essere posti al centro delle decisioni che riguardano guerra, pace e sicurezza. Oltre vent'anni di monitoraggio delle violazioni hanno contribuito a rendere visibili gli orrori che i bambini subiscono e hanno creato la possibilità di prevenire ulteriori sofferenze. Questo lavoro deve essere protetto, sostenuto e tradotto in azioni concrete. Le parti in conflitto devono rispettare le regole della guerra e i responsabili delle violazioni devono essere chiamati a risponderne. Ma garantire la protezione dei bambini non è una responsabilità che ricade soltanto su chi combatte. Governi, donatori e aziende che hanno la possibilità di influenzare gli autori delle violazioni devono esercitare tale influenza attraverso pressioni diplomatiche e politiche. Se vogliamo davvero cambiare il destino dei bambini che vivono nelle zone di conflitto, dobbiamo mettere la loro protezione al primo posto e lavorare per la pace che meritano», sottolinea Inger Ashing, Direttrice generale di Save the Children International.
Quasi un bimbo su quattro vive in una zona di conflitto
Quasi un bambino su quattro nel mondo vive oggi in una zona di conflitto, il numero più alto mai registrato dall'inizio delle rilevazioni nel 1990. Secondo il report, oggi sono in totale 589 milioni i bambini che vivono in aree colpite da conflitti armati, oltre il 50% in più rispetto ai 378 milioni del 2015. In trent'anni la quota di minori esposti ai conflitti è più che raddoppiata, passando da circa il 10% a metà degli anni Novanta al 23,4% nel 2025. L'Africa è il continente dove si concentra il maggior numero di bambini che vivono in aree di conflitto, con circa 260 milioni di minori, pari al 44% del totale mondiale. Rispetto al 2024, quando erano 218 milioni, il numero di bambini che vivono in zone di conflitto in Africa è aumentato di quasi il 20%. Dal 2010 la quota di minori esposti ai conflitti nel continente è più che triplicata, passando da circa uno su otto a due su cinque nel 2025, il livello più alto mai registrato. L'Africa si allinea così al Medio Oriente, dove la stessa proporzione di bambini vive in contesti di guerra. Nelle Americhe la percentuale è pari al 24,2%, in Asia al 14,3%, mentre in Europa quasi un bambino su nove, il 10,6%, vive in una zona di conflitto.
«Quasi un bambino su quattro nel mondo vive oggi in una zona di conflitto. Cosa può esserci di più importante della sua protezione? Eppure, mentre il numero dei minori esposti alla violenza continua ad aumentare, i meccanismi chiamati a garantirne la sicurezza e i diritti stanno avvicinandosi pericolosamente al punto di collasso - ha commentato Ashing - stiamo assistendo alla strumentalizzazione degli aiuti umanitari, che vengono attaccati e deliberatamente ostacolati. Alle organizzazioni umanitarie viene negato l'accesso, i finanziamenti subiscono pesanti tagli e i bisogni crescono più rapidamente della nostra capacità di raggiungere ogni bambino in difficoltà. Nel frattempo, le parti coinvolte nei conflitti continuano a ignorare le regole della guerra, mentre le nuove tecnologie militari stanno trasformando il modo in cui si combatte, aumentando ulteriormente i rischi per i bambini che vivono in contesti di conflitto».
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