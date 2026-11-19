Per realizzare questi componenti, Elsener sviluppa speciali tecniche di giunzione che permettono di unire con precisione minuscole e delicate parti metalliche e ceramiche. La collaborazione tra l'Empa e l'Università di Berna dura da oltre 20 anni e ha già portato alla realizzazione di componenti per diverse missioni dell'ESA, tra cui Cheops, Plato, Rosetta e Juice. Anche la futura missione Comet Interceptor dovrebbe portare nello spazio componenti realizzati dall'Empa.