Verso Mercurio con tecnologia svizzera: la sonda arriva dopo otto anni
Il 21 novembre 2026 sarà il momento: solo per la terza volta una sonda spaziale visiterà il pianeta più piccolo del nostro sistema solare. A bordo ci sono anche componenti realizzati in collaborazione con l'Università di Berna.
Il 21 novembre 2026 sarà il momento: solo per la terza volta una sonda spaziale visiterà il pianeta più piccolo del nostro sistema solare. A bordo ci sono anche componenti realizzati in collaborazione con l'Università di Berna.
Il 21 novembre 2026 Mercurio riceverà una nuova visita dalla Terra: dopo otto anni di viaggio, la sonda spaziale euro-giapponese BepiColombo raggiungerà il pianeta più vicino al Sole. A bordo ci sono anche componenti di alta precisione realizzati dall'Istituto federale di prova e ricerca dei materiali Empa di Dübendorf in collaborazione con l'Università di Berna.
Mercurio, un pianeta inospitale
Mercurio è un pianeta degli estremi. È solo leggermente più grande della Luna, ma possiede un pesante nucleo metallico. Un giorno solare dura quasi tre mesi terrestri. Le temperature superano i 400 gradi Celsius durante il giorno, per poi precipitare fino a 170 gradi sotto zero durante la notte.
La vicinanza al Sole rende Mercurio particolarmente difficile da esplorare, come spiega l'Empa in un comunicato. Le sonde spaziali devono fare i conti con la forte attrazione gravitazionale del Sole e, allo stesso tempo, proteggere i loro strumenti sensibili dal calore estremo. Finora soltanto due missioni hanno raggiunto il pianeta.
Gli obiettivi di BepiColombo
BepiColombo è una missione congiunta dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e dell'agenzia spaziale giapponese (Jaxa). Lanciata nel 2018, la sonda pesa circa quattro tonnellate ed è composta da due moduli orbiter. Una volta arrivati a destinazione, i due moduli si separeranno per studiare Mercurio da orbite diverse per almeno un anno. Tra gli obiettivi figurano la mappatura della superficie, le misurazioni geologiche e lo studio del campo magnetico.
I ricercatori dell'Empa hanno fornito componenti per entrambi gli orbiter. Quello giapponese, il Mercury Magnetospheric Orbiter, ospita il rivelatore di particelle neutre ENA. Lo strumento contiene complesse strutture di riscaldamento in titanio e ceramica speciale, assemblate da Hans Rudolf Elsener e dal suo team del reparto Tecnologia delle giunzioni e corrosione. Per unirle, i ricercatori hanno utilizzato una lega oro-germanio in un forno a vuoto.
Una lunga tradizione di collaborazione svizzera
Anche l'orbiter europeo, il "Mercury Planetary Orbiter", ospita tecnologia proveniente da Dübendorf. L'Empa ha infatti realizzato alcune parti dell'ottica a ioni dello spettrometro di massa a tempo di volo Strofio, uno strumento destinato ad analizzare l'atmosfera estremamente sottile di Mercurio. Il rivelatore ENA, invece, raccoglierà dati utili allo studio del campo magnetico.
Per realizzare questi componenti, Elsener sviluppa speciali tecniche di giunzione che permettono di unire con precisione minuscole e delicate parti metalliche e ceramiche. La collaborazione tra l'Empa e l'Università di Berna dura da oltre 20 anni e ha già portato alla realizzazione di componenti per diverse missioni dell'ESA, tra cui Cheops, Plato, Rosetta e Juice. Anche la futura missione Comet Interceptor dovrebbe portare nello spazio componenti realizzati dall'Empa.