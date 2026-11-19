ARABIA SAUDITA
Nuovo attacco a quartiere finanziario di Riad
La sede del fondo sovrano saudita subisce gravi danni dopo l'intercettazione di un missile lanciato dagli Houthi.
IMAGO / Aviation-Stock
Fonte Ats Ans Afp
Nuovo attacco a quartiere finanziario di Riad
La sede del fondo sovrano saudita subisce gravi danni dopo l'intercettazione di un missile lanciato dagli Houthi.
RIAD - La torre che ospita la sede del fondo sovrano saudita a Riad è stata danneggiata oggi dopo che la coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato un missile lanciato dagli Houthi, segnalando la caduta di detriti sulla capitale. Lo riferiscono alcuni testimoni all'Afp.
«La facciata è danneggiata su diversi piani, con vetri andati in frantumi», ha dichiarato una fonte che ha richiesto l'anonimato. Altre due fonti hanno confermato i danni subiti dal grattacielo. Con i suoi 80 piani, la torre è l'edificio più alto del quartiere finanziario di Riad, dove un altro grattacielo, appartenente al colosso petrolifero Aramco, era stato danneggiato all'inizio di novembre in seguito a un attacco degli Houthi, sostenuti dall'Iran.
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