«La facciata è danneggiata su diversi piani, con vetri andati in frantumi», ha dichiarato una fonte che ha richiesto l'anonimato. Altre due fonti hanno confermato i danni subiti dal grattacielo. Con i suoi 80 piani, la torre è l'edificio più alto del quartiere finanziario di Riad, dove un altro grattacielo, appartenente al colosso petrolifero Aramco, era stato danneggiato all'inizio di novembre in seguito a un attacco degli Houthi, sostenuti dall'Iran.