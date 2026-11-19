«Nuovo attacco degli ucraini al ponte in Crimea»
A dichiararlo è il governatore della Crimea
A dichiararlo è il governatore della Crimea
MOSCA - Le truppe ucraine hanno attaccato nuovamente il ponte di Crimea. Lo ha dichiarato il governatore della Crimea Sergey Aksyonov secondo quanto riportato da Tass.
«Il traffico è stato temporaneamente interrotto in seguito a un ulteriore attacco al ponte di Crimea. Tutti i servizi competenti sono all'opera. Sono in corso le valutazioni sui danni. Ulteriori informazioni verranno fornite non appena disponibili», ha scritto sull'applicazione di messaggistica Telegram. Il precedente attacco al ponte di Crimea era stato sferrato dalle truppe ucraine nella notte del 17 novembre.
Questo nuovo attacco giunge a poche ore da un incontro inedito tra il presidente russo Vladimir Putin e i suoi omologhi, il cinese Xi Jinping e lo statunitense Donald Trump, a Shenzhen, in Cina.
Inaugurato nel 2018, il ponte di Crimea riveste un grande valore simbolico per Mosca, poiché intende rappresentare l'annessione della penisola ucraina, avvenuta nel 2014, e il suo accorpamento al territorio russo. Si tratta inoltre di un'importante via di comunicazione per l'approvvigionamento di tale territorio.