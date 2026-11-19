Trump-Xi, alleanza inedita per la fine della guerra in Ucraina
«Stiamo cercando di dare il nostro contributo», ha dichiarato il presidente statunitense
SHENZHEN - Gli Stati Uniti e la Cina vogliono contribuire a porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente statunitense Donald Trump, in occasione dell'incontro con il suo omologo cinese Xi Jinping a Shenzhen.
«Stiamo cercando di dare il nostro contributo riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina. Vorrei che finisse - credo di poter parlare a nome di entrambi - davvero molto», ha affermato.
Trump ha sostenuto che ogni mese muoiono 25'000 persone, «per la maggior parte soldati». Secondo quanto riportato dalla Bbc, Trump ha inoltre ricordato di aver incontrato in precedenza il presidente russo Vladimir Putin, spiegando che il colloquio era servito a «preparare il terreno» in vista dell'incontro trilaterale previsto nel pomeriggio. «Penso che potremo avere un incontro positivo», ha aggiunto. Rivolgendosi a Xi, Trump ha infine parlato di un rapporto personale speciale: «Finché tu e io saremo al comando, non avremo mai problemi».
Cremlino: «con Trump buon incontro» Durante l'incontro bilaterale durato «35-40 minuti», il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Trump hanno discusso della risoluzione del conflitto ucraino e delle relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo, Yury Ushakov, sottolineando che «è stato un buon incontro».
«Abbiamo discusso dei preparativi per il vertice trilaterale e di alcune questioni relative alle nostre relazioni bilaterali. Naturalmente, abbiamo toccato direttamente la questione della risoluzione del conflitto ucraino», ha affermato Ushakov, citato da Tass. Secondo il consigliere, Putin è apparso di «ottimo umore» dopo l'incontro con il suo omologo americano.