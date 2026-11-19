Trump ha sostenuto che ogni mese muoiono 25'000 persone, «per la maggior parte soldati». Secondo quanto riportato dalla Bbc, Trump ha inoltre ricordato di aver incontrato in precedenza il presidente russo Vladimir Putin, spiegando che il colloquio era servito a «preparare il terreno» in vista dell'incontro trilaterale previsto nel pomeriggio. «Penso che potremo avere un incontro positivo», ha aggiunto. Rivolgendosi a Xi, Trump ha infine parlato di un rapporto personale speciale: «Finché tu e io saremo al comando, non avremo mai problemi».