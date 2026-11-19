Nella bozza - un testo di 9 pagine, contro le 18 della prima - si «ribadisce la determinazione a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C, per circoscrivere sia l'entità che la durata di un eventuale superamento di tale soglia» e «sottolinea la necessità di riduzioni delle emissioni profonde, rapide e sostenute». Si riconosce però che «i singoli Paesi seguiranno percorsi e adotteranno soluzioni differenti, in funzione delle proprie circostanze nazionali e priorità di sviluppo».