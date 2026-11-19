Cop31, si tenta ancora con l'obiettivo 1,5°
La seconda bozza del documento politico del meeting non include riferimenti all'abbandono delle fonti fossili
ADALIA - È uscita nel pomeriggio la seconda bozza della Cover Decision, il documento politico della Cop31 di Antalya in Turchia.
Nella bozza - un testo di 9 pagine, contro le 18 della prima - si «ribadisce la determinazione a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C, per circoscrivere sia l'entità che la durata di un eventuale superamento di tale soglia» e «sottolinea la necessità di riduzioni delle emissioni profonde, rapide e sostenute». Si riconosce però che «i singoli Paesi seguiranno percorsi e adotteranno soluzioni differenti, in funzione delle proprie circostanze nazionali e priorità di sviluppo».
Nella bozza non ci sono riferimenti all'abbandono delle fonti fossili. Si prevede invece di «accelerare la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (Ccus)», pratica sostenuta dai paesi produttori di idrocarburi, «puntando ad almeno 500 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2035» e «lavorando per raggiungere un obiettivo compreso tra 1,3 e 2,5 Gt di anidride carbonica all'anno entro il 2035». Tuttavia, aggiunge il documento, «essa deve integrare - e non sostituire o ritardare - le profonde riduzioni delle emissioni». Si prevede inoltre di «accelerare l'azione per ridurre il metano di origine antropica».
La bozza contiene la proposta 35by35 sull'elettrificazione sostenuta dalla presidenza turco-australiana della Cop31. Per mantenere l'obiettivo di 1,5°C, si legge, è necessario «aumentare la quota di elettricità nel consumo energetico finale complessivo al 35% a livello globale entro il 2035, in aggiunta agli sforzi per triplicare la capacità di energia rinnovabile su scala mondiale e raddoppiare, entro il 2030, il tasso medio annuo globale di miglioramento dell'efficienza energetica».
Il documento indica che i fabbisogni climatici dei Paesi in via di sviluppo «sono stimati tra 5,1 e 6,8 trilioni di dollari fino al 2030 - ovvero tra 455 e 584 miliardi di dollari all'anno - e che i fabbisogni finanziari per l'adattamento sono stimati in 305 miliardi di dollari annui fino al 2035».
La bozza «rileva con preoccupazione il divario tra i flussi di finanza climatica e i fabbisogni effettivi, in particolare per quanto riguarda l'adattamento nei Paesi in via di sviluppo» e sottolinea «la richiesta di compiere sforzi per almeno triplicare i finanziamenti per l'adattamento entro il 2035».