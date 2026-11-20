Allora Republic aveva rivendicato il fermo come frutto delle proprie denunce. «È importante che tutte le prove vengano presentate alla polizia e che la polizia segua ogni prova fino alla sua naturale conclusione», ha dichiarato il leader di Republic, Graham Smith. E ancora: «Le azioni penali promosse da privati sono di solito proibitive nei costi e difficili da portare avanti. Per questo confidiamo che la polizia e la procura facciano la loro parte e seguano le prove, ovunque portino».

Ieri la Police Scotland aveva confermato di aver ricevuto «informazioni» su Andrea e di indagare sulle segnalazioni relative al traffico di donne gestito da Epstein, che sarebbe arrivato fino alla tenuta reale di Balmoral.