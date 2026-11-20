Anti-monarchici consegnano a polizia e procura un dossier su Andrea
Nelle 80 pagine ci sarebbero accuse di cattiva condotta nell'esercizio di un incarico pubblico
LONDRA - Il gruppo anti-monarchico Republic ha consegnato alla polizia e alla procura della Corona (Cps) «prove» sull'ex principe Andrea. Si tratta di un dossier di 80 pagine, i cui dettagli non sono stati resi pubblici, ma, stando ai media del Regno Unito, contiene materiale riguardante accuse di cattiva condotta contro il reprobo di casa Windsor nell'esercizio di un incarico pubblico.
Proprio per questo reato il fratello di re Carlo era stato arrestato il 19 febbraio scorso, e poi rilasciato, dagli agenti della Thames Valley, con il sospetto di aver passato informazioni riservate al defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein quando era inviato commerciale per il Regno.
Allora Republic aveva rivendicato il fermo come frutto delle proprie denunce. «È importante che tutte le prove vengano presentate alla polizia e che la polizia segua ogni prova fino alla sua naturale conclusione», ha dichiarato il leader di Republic, Graham Smith. E ancora: «Le azioni penali promosse da privati sono di solito proibitive nei costi e difficili da portare avanti. Per questo confidiamo che la polizia e la procura facciano la loro parte e seguano le prove, ovunque portino».
Ieri la Police Scotland aveva confermato di aver ricevuto «informazioni» su Andrea e di indagare sulle segnalazioni relative al traffico di donne gestito da Epstein, che sarebbe arrivato fino alla tenuta reale di Balmoral.