Secondo il ministro, "nell'attacco sono stati impiegati aerei russi a lungo raggio, che hanno lanciato missili Kinzhal e Kh-101, oltre a numerosi droni, sia a reazione sia convenzionali". Le autorità hanno messo in sicurezza tre località: Mołodycz, nella contea di Jarosław, Rudnik nad Sanem e Nowy Lipowiec, nella contea di Biłgoraj.

"In quest'ultimo caso - ha precisato - si può affermare con certezza, e in modo più evidente, che si trattava di un missile Kh-101, lo stesso missile che ha violato lo spazio aereo polacco".