«Missili e droni russi caduti sul nostro territorio»
Il ministro della Difesa polacco definisce l'episodio come il più grave dall'inizio del conflitto, con aeroporti temporaneamente chiusi e intensificazione delle misure di sicurezza.
VARSAVIA - Due missili e un drone militare russo sono caduti stanotte sul territorio polacco a seguito dell'attacco russo sulle regione ovest di Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro della difesa polacco Wladyslaw Kosiniak- Kamysz, secondo quale si tratta degli incidenti avvenuti sul territorio della Polonia più gravi dall'inizio della guerra di Russia contro l'Ucraina. Il ministro ha affermato che a causa della situazione sono stati chiusi due aeroporti della zona, a Rzeszoow e Lublino, ormai riaperti.
Nessun danno sul territorio polacco né segnalazioni di distruzione di infrastrutture critiche dopo l'attacco russo contro l'Ucraina che ha avuto ripercussioni sulla Polonia. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro della Difesa polacco, Władysław Kosiniak-Kamysz, definendo l'episodio "uno dei più gravi dall'inizio della guerra su vasta scala in Ucraina".
Secondo il ministro, "nell'attacco sono stati impiegati aerei russi a lungo raggio, che hanno lanciato missili Kinzhal e Kh-101, oltre a numerosi droni, sia a reazione sia convenzionali". Le autorità hanno messo in sicurezza tre località: Mołodycz, nella contea di Jarosław, Rudnik nad Sanem e Nowy Lipowiec, nella contea di Biłgoraj.
"In quest'ultimo caso - ha precisato - si può affermare con certezza, e in modo più evidente, che si trattava di un missile Kh-101, lo stesso missile che ha violato lo spazio aereo polacco".
Durante l'operazione "sono stati attivati i sistemi Patriot, nei pressi dell'aeroporto di Jasionka, a Rzeszów, e vicino a Świdnik, nella regione di Lublino", oltre ai "sistemi terrestri Poprad e Pilica+. Sono intervenuti anche elicotteri" e "tre brigate della Forza di difesa territoriale".
Il ministro ha inoltre riferito che coppie di F-16 polacchi e Gripen svedesi, insieme ai velivoli alleati, hanno operato per tutta la notte. A supporto dei piloti era disponibile un aereo cisterna olandese, mentre un velivolo Saab di allerta e ricognizione precoce ha sorvolato i voivodati di Podkarpackie e Lublino.
Kosiniak-Kamysz ha definito l'accaduto "un'altra provocazione" russa, ipotizzando che la data non fosse casuale, in coincidenza con le esercitazioni della Coalizione dei Volenterosi a Nowa Dęba, alle quali partecipano oltre una dozzina di Paesi.