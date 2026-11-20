«Stiamo indagando su due possibili violazioni dello spazio aereo. Stiamo raccogliendo informazioni sia dai nostri alleati che dai residenti della zona... ma disponiamo naturalmente anche dei dati provenienti dai nostri sistemi radar. Anche questi suggeriscono che potrebbe essersi verificato un impatto in questo distretto; la questione è attualmente oggetto di indagine», ha affermato. Goryszewski ha inoltre confermato che il probabile luogo dell'impatto è «il villaggio di Chmielek, vicino a [quello di] Nowy Lipowiec».