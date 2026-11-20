Allarme per una possibile minaccia aerea in due province
Allerta nelle regioni di Lublino e Precarpazia. Un missile o un drone russo potrebbe essere caduto in territorio polacco, verifiche in corso
VARSAVIA - Questa mattina il Centro di sicurezza governativo polacco ha diramato un'allerta per la minaccia di un possibile attacco aereo nelle province di Lublino e Precarpazia.
Secondo quanto riferiscono i media polacchi, le autorità hanno invitato i residenti delle due regioni a trovare un luogo sicuro in cui ripararsi e a seguire attentamente le istruzioni ufficiali.
Verifiche sullo spazio aereo
Il Comando Operativo delle Forze Armate polacche (Dorsz) sta verificando se lo spazio aereo del Paese sia stato violato nel corso di nuovi attacchi aerei russi contro l'Ucraina.
«È in corso una verifica, volta a confermare i dati radar e, se necessario, ad adottare misure per contrastare la potenziale minaccia», ha affermato questa mattina il Dorsz su X, riferisce l'agenzia polacca Pap. Il portavoce del Dorsz, il tenente colonnello Jacek Goryszewski, ha dichiarato all'emittente privata TVN24 che «un oggetto potrebbe essere caduto nel distretto di Biłgoraj», aggiungendo che la violazione è avvenuta probabilmente alle 6.30 del mattino.
«Stiamo indagando su due possibili violazioni dello spazio aereo. Stiamo raccogliendo informazioni sia dai nostri alleati che dai residenti della zona... ma disponiamo naturalmente anche dei dati provenienti dai nostri sistemi radar. Anche questi suggeriscono che potrebbe essersi verificato un impatto in questo distretto; la questione è attualmente oggetto di indagine», ha affermato. Goryszewski ha inoltre confermato che il probabile luogo dell'impatto è «il villaggio di Chmielek, vicino a [quello di] Nowy Lipowiec».