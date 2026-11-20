Si dimette il direttore nazionale per la cybersicurezza
La partenza di Sean Cairncross sarebbe stata concordata con l'amministrazione Trump
WASHINGTON - Sean Cairncross lascia l'incarico di direttore dell'Ufficio nazionale per la cybersicurezza. Lo riferisce Axios, secondo cui la partenza è stata concordata e sarebbe legata alla volontà di Cairncross di non proseguire per altri due anni nel ruolo, lasciando all'amministrazione Trump il tempo di ottenere la conferma del Senato per un successore prima che a gennaio il controllo del Congresso passi ai democratici. La posizione richiede infatti il via libera del Senato.
Cairncross, sottolinea Axios, ha avuto un ruolo nelle decisioni dell'amministrazione in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, partecipando anche a incontri tecnici con i vertici di Anthropic durante l'estate.
Le sue dimissioni arrivano mentre una serie di malfunzionamenti ha interessato negli ultimi giorni aviazione, sistema bancario, grandi piattaforme tecnologiche e apparati di sicurezza nazionale, mettendo in evidenza la fragilità delle infrastrutture digitali americane. La Casa Bianca ha precisato che non si è trattato di cyberattacchi.
Sempre secondo Axios, che cita alcune fonti, Trump nomina quale nuovo direttore nazionale della cybersicurezza Kirsten Davies. Davies è al momento chief information officer del Pentagono e ha maggiore esperienza del suo predecessore Sean Cairncross nel settore.