Le sue dimissioni arrivano mentre una serie di malfunzionamenti ha interessato negli ultimi giorni aviazione, sistema bancario, grandi piattaforme tecnologiche e apparati di sicurezza nazionale, mettendo in evidenza la fragilità delle infrastrutture digitali americane. La Casa Bianca ha precisato che non si è trattato di cyberattacchi.

Sempre secondo Axios, che cita alcune fonti, Trump nomina quale nuovo direttore nazionale della cybersicurezza Kirsten Davies. Davies è al momento chief information officer del Pentagono e ha maggiore esperienza del suo predecessore Sean Cairncross nel settore.