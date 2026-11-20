Più azioni a un prezzo più alto

La richiesta di titoli ha superato ampiamente le aspettative. Anthropic ha fissato il prezzo di emissione a 83 dollari per azione, oltre la fascia inizialmente prevista tra 70 e 78 dollari. Anche il numero di azioni collocate è aumentato: dagli 825 milioni inizialmente programmati si è passati a 980 milioni, per un ricavo di circa 81,3 miliardi di dollari. A questa cifra si aggiungono circa 26 miliardi raccolti attraverso la vendita diretta di azioni a investitori strategici, tra cui Google, Microsoft e il produttore di semiconduttori AMD. Il totale raggiunge così 107,3 miliardi di dollari, equivalenti a poco meno di 98 miliardi di euro.

Migliaia di nuovi milionari

Gran parte dei proventi dell'IPO confluirà direttamente nelle casse di Anthropic, mentre gli azionisti della prima ora hanno venduto titoli per un valore di quasi due miliardi di dollari. La quotazione ha inoltre trasformato, almeno sulla carta, diverse migliaia di dipendenti in milionari grazie alle azioni in loro possesso. Secondo i calcoli dell'emittente CNBC, circa 400 collaboratori dispongono ora di partecipazioni dal valore superiore ai 100 milioni di dollari. I sette fondatori, tra cui i fratelli Dario e Daniela Amodei, mantengono comunque la maggioranza dei diritti di voto e quindi il controllo della società.