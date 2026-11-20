Anthropic, la più grande IPO della storia: 107,3 miliardi di dollari. E vola in Borsa
Domanda alle stelle per le azioni della società di IA. Superato il primato di SpaceX. Il titolo guadagna oltre il 17% al debutto a Wall Street
NEW YORK - Anthropic ha realizzato la più grande offerta pubblica iniziale (IPO) della storia, raccogliendo complessivamente 107,3 miliardi di dollari. La società di intelligenza artificiale, sviluppatrice dell'assistente Claude e principale concorrente di OpenAI, ha superato nettamente il precedente record stabilito a giugno da SpaceX, l'azienda spaziale di Elon Musk. La domanda degli investitori è stata così elevata da spingere Anthropic ad aumentare sia il prezzo di emissione sia il numero di azioni offerte. Il debutto in Borsa è stato accolto con entusiasmo: il titolo ha aperto a 111,50 dollari, in rialzo di oltre il 34%, portando la valutazione della società a circa duemila miliardi di dollari. Nel corso della seduta, tuttavia, le quotazioni sono scese, con una chiusura a 97,17 dollari, comunque superiore di oltre il 17% rispetto al prezzo di collocamento.
Pietra miliare del boom dell’IA
L'operazione rappresenta un passaggio significativo per l'intero settore dell'intelligenza artificiale. Anthropic è infatti la prima tra le grandi aziende pioniere della tecnologia a quotarsi in Borsa, anticipando OpenAI, che prevede di compiere lo stesso passo il prossimo anno. Il successo del collocamento dimostra la fiducia degli investitori nonostante le forti perdite finora registrate dall'azienda e gli interrogativi sulla redditività degli enormi investimenti necessari allo sviluppo dell'IA. La società prevede infatti di destinare nei prossimi anni 895 miliardi di dollari alle infrastrutture di calcolo indispensabili per addestrare e far funzionare i suoi modelli.
Più azioni a un prezzo più alto
La richiesta di titoli ha superato ampiamente le aspettative. Anthropic ha fissato il prezzo di emissione a 83 dollari per azione, oltre la fascia inizialmente prevista tra 70 e 78 dollari. Anche il numero di azioni collocate è aumentato: dagli 825 milioni inizialmente programmati si è passati a 980 milioni, per un ricavo di circa 81,3 miliardi di dollari. A questa cifra si aggiungono circa 26 miliardi raccolti attraverso la vendita diretta di azioni a investitori strategici, tra cui Google, Microsoft e il produttore di semiconduttori AMD. Il totale raggiunge così 107,3 miliardi di dollari, equivalenti a poco meno di 98 miliardi di euro.
Migliaia di nuovi milionari
Gran parte dei proventi dell'IPO confluirà direttamente nelle casse di Anthropic, mentre gli azionisti della prima ora hanno venduto titoli per un valore di quasi due miliardi di dollari. La quotazione ha inoltre trasformato, almeno sulla carta, diverse migliaia di dipendenti in milionari grazie alle azioni in loro possesso. Secondo i calcoli dell'emittente CNBC, circa 400 collaboratori dispongono ora di partecipazioni dal valore superiore ai 100 milioni di dollari. I sette fondatori, tra cui i fratelli Dario e Daniela Amodei, mantengono comunque la maggioranza dei diritti di voto e quindi il controllo della società.
Successo nonostante preoccupazioni e scetticismo
Il risultato arriva in un momento di crescente attenzione ai rischi dell'intelligenza artificiale e ai dubbi sulla sostenibilità economica degli investimenti nel settore. Anthropic, che con Claude compete con ChatGPT e con i prodotti di Google, Microsoft e Meta, genera gran parte del proprio fatturato attraverso applicazioni professionali, in particolare nello sviluppo di software. Negli Stati Uniti sono aumentate anche le preoccupazioni legate alla costruzione di grandi centri di elaborazione dati e alla sicurezza dei sistemi di IA, soprattutto dopo episodi di attacchi informatici autonomi condotti da software intelligenti. Anche davanti alla Borsa si sono radunati manifestanti. Queste tensioni non hanno tuttavia impedito il successo della quotazione.
Non ha ancora sei anni
Fondata meno di sei anni fa da un gruppo di ex collaboratori di OpenAI, Anthropic è nata dalla convinzione dei suoi fondatori che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dovesse prestare maggiore attenzione alla sicurezza. La società si è concentrata soprattutto sui clienti aziendali e sulle autorità pubbliche, riuscendo ora a precedere OpenAI nell'accesso ai mercati finanziari. La cofondatrice Daniela Amodei ha ribadito alla CNBC che Anthropic è legalmente tenuta a conciliare gli interessi degli azionisti con il bene comune. Il fratello Dario, amministratore delegato, ha più volte sostenuto la necessità di rallentare lo sviluppo dei modelli più potenti per evitare di perdere il controllo sulla tecnologia. L'azienda è inoltre coinvolta in una controversia giudiziaria con il Pentagono: Anthropic si oppone all'impiego dei propri sistemi per la sorveglianza di massa dei cittadini americani e per le armi autonome, mentre il Dipartimento della Difesa statunitense l'ha classificata come un rischio per la catena di approvvigionamento della sicurezza nazionale. La vicenda è attualmente all'esame dei tribunali.