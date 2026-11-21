Vini in Villa brinda al successo
Due giornate dedicate alle eccellenze ticinesi, con oltre 200 etichette in degustazione. Alla quinta edizione, ha registrato il tutto esaurito.
Due giornate dedicate alle eccellenze ticinesi, con oltre 200 etichette in degustazione. Alla quinta edizione, ha registrato il tutto esaurito.
LUGANO - A Villa Ciani è tornato Vini in Villa, l'appuntamento dedicato al vino ticinese. Giunto alla quinta edizione, l'evento ha già fatto segnare numeri da record nella prima giornata. «Abbiamo registrato oltre il 30% di vendite in più rispetto allo scorso anno e quadruplicato quelle di due anni fa», ha spiegato il direttore di Ticinowine Ivan Trezzini, sottolineando la crescente partecipazione del pubblico.
Sono una quarantina le cantine presenti, selezionate tra le circa 170 attive nel Cantone, con oltre 200 etichette da degustare nella villa affacciata sul Ceresio, a Lugano. Un'occasione per incontrare i produttori e scoprire le diverse realtà vitivinicole del territorio, dal Sopraceneri al Sottoceneri. A raccontarle non ci sono soltanto i titolari delle aziende, ma anche enologi e collaboratori impegnati nel lavoro in vigna. «È un momento per scoprire da vicino il nostro mondo viticolo», ha aggiunto Trezzini.
Il Merlot festeggia 120 anni
L'edizione di quest'anno offre anche un motivo speciale per brindare: i 120 anni del Merlot in Ticino. «È chiaramente il simbolo della nostra viticoltura, dell’enogastronomia ticinese», è stato ricordato durante la manifestazione. Accanto ai rossi e alle diverse interpretazioni del vitigno, trovano spazio bollicine, rosati, bianchi e assemblaggi. Una varietà che testimonia l'evoluzione del settore e la ricchezza della produzione locale.
I riconoscimenti
La serata di venerdì 19 novembre è stata anche l'occasione per consegnare due riconoscimenti. Il primo, «per il riconoscimento dell’anima», è andato agli Amis da la Forchéta, mentre il premio alla carriera 2026 è stato assegnato a Chandra Kurt, impegnata da oltre trent'anni nella divulgazione della cultura del vino. Tra gli ospiti anche il consigliere di Stato Piero Marchesi, che in un breve discorso ha evidenziato il valore della produzione locale, alle prese con un contesto difficile, segnato dalla concorrenza estera e dal calo dei consumi. «La qualità dei nostri vini è eccezionale e ho avuto modo di constatarlo e confermarlo anche questa sera», ha affermato, complimentandosi con i produttori.
Sabato si punta al tutto esaurito
Dopo la forte affluenza della prima giornata, le aspettative per la seconda sono alte. «Siamo già sold out, anche se abbiamo tenuto una quota di biglietti disponibili alla cassa», ha spiegato l'organizzazione, che conta di superare i mille visitatori complessivi. Un traguardo che confermerebbe il crescente interesse per i prodotti del territorio.
L'appuntamento prosegue oggi (sabato 21 novembre), dalle 14.30 alle 20.30. Gli ultimi biglietti sono disponibili in cassa.