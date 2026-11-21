Il Merlot festeggia 120 anni

L'edizione di quest'anno offre anche un motivo speciale per brindare: i 120 anni del Merlot in Ticino. «È chiaramente il simbolo della nostra viticoltura, dell’enogastronomia ticinese», è stato ricordato durante la manifestazione. Accanto ai rossi e alle diverse interpretazioni del vitigno, trovano spazio bollicine, rosati, bianchi e assemblaggi. Una varietà che testimonia l'evoluzione del settore e la ricchezza della produzione locale.

I riconoscimenti

La serata di venerdì 19 novembre è stata anche l'occasione per consegnare due riconoscimenti. Il primo, «per il riconoscimento dell’anima», è andato agli Amis da la Forchéta, mentre il premio alla carriera 2026 è stato assegnato a Chandra Kurt, impegnata da oltre trent'anni nella divulgazione della cultura del vino. Tra gli ospiti anche il consigliere di Stato Piero Marchesi, che in un breve discorso ha evidenziato il valore della produzione locale, alle prese con un contesto difficile, segnato dalla concorrenza estera e dal calo dei consumi. «La qualità dei nostri vini è eccezionale e ho avuto modo di constatarlo e confermarlo anche questa sera», ha affermato, complimentandosi con i produttori.