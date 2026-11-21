All'assemblea è intervenuto anche il presidente cantonale Fiorenzo Dadò, che ha definito le elezioni del 2027 «decisive per ridare credibilità alle istituzioni». Secondo Dadò, la fiducia dei cittadini è messa alla prova e deve essere recuperata attraverso serietà, responsabilità e risposte concrete. La politica, ha sostenuto, deve dimostrare di saper prendere decisioni e rimettere al centro l'interesse generale.

Durante l'incontro i candidati sono stati invitati a illustrare in 30 secondi «il Ticino che vorrei tra quattro anni». Tra le priorità indicate sono emerse maggiori opportunità formative e professionali per permettere ai giovani di costruire il proprio futuro nel Cantone, una mobilità più efficiente e sostenibile, il sostegno alle famiglie, la qualità dei servizi e la tutela della coesione sociale.