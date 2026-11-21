Cantonali 2027, il Centro del Luganese presenta i suoi 25 candidati
La squadra comprende 25 candidati, tra i quali i tre deputati uscenti Giovanni Berardi, Sabrina Gendotti e Michel Tricarico
La squadra comprende 25 candidati, tra i quali i tre deputati uscenti Giovanni Berardi, Sabrina Gendotti e Michel Tricarico
LUGANO - Il Centro del Luganese ha presentato la propria lista per le elezioni cantonali del 2027. La squadra comprende 25 candidati, tra i quali i tre deputati uscenti Giovanni Berardi, Sabrina Gendotti e Michel Tricarico. Alla presentazione, organizzata al Centroeventi di Cadempino, hanno partecipato oltre cento persone.
Il presidente distrettuale Michele Roncoroni, affiancato dai vicepresidenti Benedetta Bianchetti, Filippo Martinoli e Giovanni Berardi, ha espresso soddisfazione per il percorso intrapreso e per l'interesse registrato attorno al partito. Secondo Roncoroni, sempre più persone contattano spontaneamente il Centro, manifestando curiosità e disponibilità a partecipare alla vita politica. A favorire questi contatti sarebbero anche gli eventi promossi sul territorio insieme alle sezioni comunali, con l'obiettivo di incontrare i cittadini e raccoglierne le esigenze.
All'assemblea è intervenuto anche il presidente cantonale Fiorenzo Dadò, che ha definito le elezioni del 2027 «decisive per ridare credibilità alle istituzioni». Secondo Dadò, la fiducia dei cittadini è messa alla prova e deve essere recuperata attraverso serietà, responsabilità e risposte concrete. La politica, ha sostenuto, deve dimostrare di saper prendere decisioni e rimettere al centro l'interesse generale.
Durante l'incontro i candidati sono stati invitati a illustrare in 30 secondi «il Ticino che vorrei tra quattro anni». Tra le priorità indicate sono emerse maggiori opportunità formative e professionali per permettere ai giovani di costruire il proprio futuro nel Cantone, una mobilità più efficiente e sostenibile, il sostegno alle famiglie, la qualità dei servizi e la tutela della coesione sociale.
Altri interventi hanno riguardato la valorizzazione del lavoro, uno sviluppo economico equilibrato e una maggiore attenzione alle persone più fragili. Ai candidati è stato inoltre chiesto di descriversi con tre aggettivi. Secondo l'analisi delle risposte presentata dal partito, i concetti ricorrenti sono stati concretezza e determinazione, empatia e attenzione agli altri, affidabilità e responsabilità.
Giovanni Berardi, Sabrina Gendotti e Michel Tricarico hanno deciso di ripresentarsi, mettendo a disposizione l'esperienza maturata in Gran Consiglio. Non saranno invece della partita Maddalena Ermotti Lepori e Nadia Ghisolfi, che hanno scelto di non ricandidarsi e sono state ringraziate durante l'assemblea per il loro impegno politico e istituzionale.
La lista completa è formata da Francesca Antonini Roffi (Lugano), Manuela Balmelli (Savosa), Giovanni Berardi (Cademario), Flavio Bizzozzero (Caslano), Patrick Bizzozzero (Bioggio), Emmanuelle Bortolin (Vezia), Luca Campana (Lugano), Barbara Comisetti (Caslano), Ciya Del Kovan (Lugano), Paolo Di Martino (Lugano), Franco Ghezzi (Cureglia), Sabrina Gendotti (Lugano), Daniele Intraina (Canobbio), Giulia Lombardini (Monteceneri), Filippo Martinoli (Comano), Tommaso Merlini (Agno), Antonella Notari (Neggio), Stefano Padovese (Massagno), Andrea Pellegrinelli (Capriasca), Marco Pozzetti (Val Mara), Dario Rossi (Lugano), Wilson Sarmento (Lugano), Gianluca Soldati (Lugano), Michel Tricarico (Lugano) e Alessandra Zumthor (Massagno).