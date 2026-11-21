I sei numeri vincenti erano 14, 21, 22, 29, 31 e 32, il numero fortunato era il 3. Come numero Replay è stato estratto il 3 e come numero Joker il 078319. Per la prossima estrazione di mercoledì il jackpot ammonta a 1,5 milioni di franchi, come comunicato da Swisslos.

https://www.swisslos.ch/it/swisslotto/pronostici-singoli/gioco.html#pronostico