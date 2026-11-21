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Vinti oltre 47 milioni di franchi al Swiss Lotto
La fortunata vincita rappresenta il terzo jackpot più alto mai registrato nella storia del gioco.
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Fonte Sda
Vinti oltre 47 milioni di franchi al Swiss Lotto
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Vinti oltre 47 milioni di franchi al Swiss Lotto
La fortunata vincita rappresenta il terzo jackpot più alto mai registrato nella storia del gioco.
Vinti oltre 47 milioni di franchi al Swiss Lotto
La fortunata vincita rappresenta il terzo jackpot più alto mai registrato nella storia del gioco.
BERNA - Una giocatrice o un giocatore ha vinto il jackpot di 47,14 milioni di franchi nell’estrazione del Swiss Lotto di sabato. Si tratta della terza vincita più alta nella storia del Swiss Lotto.
I sei numeri vincenti erano 14, 21, 22, 29, 31 e 32, il numero fortunato era il 3. Come numero Replay è stato estratto il 3 e come numero Joker il 078319. Per la prossima estrazione di mercoledì il jackpot ammonta a 1,5 milioni di franchi, come comunicato da Swisslos.
https://www.swisslos.ch/it/swisslotto/pronostici-singoli/gioco.html#pronostico
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