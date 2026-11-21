«Meno giornalismo, meno democrazia»
Oltre mille persone scioperano a Berna contro i tagli ai media. Una manifestazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sul futuro dell'informazione in Svizzera.
Oltre mille persone scioperano a Berna contro i tagli ai media. Una manifestazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sul futuro dell'informazione in Svizzera.
BERNA - Oltre mille persone sono scese in piazza oggi pomeriggio a Berna per protestare contro i licenziamenti nel settore dei media. La manifestazione, organizzata sulla Piazza federale dall'associazione Media Alliance, si è svolta all'insegna dello slogan «meno giornalismo, meno democrazia».
Tra i partecipanti figuravano numerosi professionisti dell'informazione. Il programma prevedeva diversi interventi di giornalisti e rappresentanti sindacali, che hanno richiamato l'attenzione sulle conseguenze dei tagli occupazionali per il futuro del comparto.
L'obiettivo della mobilitazione era sensibilizzare l'opinione pubblica e contrastare quello che viene definito un progressivo declino del giornalismo. Come noto, negli ultimi mesi diverse aziende editoriali elvetiche hanno annunciato riduzioni di personale, con la soppressione di decine di impieghi.
Media Alliance riunisce operatori del ramo, cittadini interessati all'informazione, rappresentanze dei dipendenti e associazioni professionali. L'organizzazione teme che le recenti cancellazioni di posti di lavoro possano indebolire il ruolo dei media come quarto potere nella democrazia svizzera.