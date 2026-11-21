L'obiettivo della mobilitazione era sensibilizzare l'opinione pubblica e contrastare quello che viene definito un progressivo declino del giornalismo. Come noto, negli ultimi mesi diverse aziende editoriali elvetiche hanno annunciato riduzioni di personale, con la soppressione di decine di impieghi.

Media Alliance riunisce operatori del ramo, cittadini interessati all'informazione, rappresentanze dei dipendenti e associazioni professionali. L'organizzazione teme che le recenti cancellazioni di posti di lavoro possano indebolire il ruolo dei media come quarto potere nella democrazia svizzera.