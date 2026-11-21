È morto "Mick" Flick
Discendente di una delle più influenti dinastie industriali tedesche, ha segnato il mondo dell’arte e della filantropia.
Discendente di una delle più influenti dinastie industriali tedesche, ha segnato il mondo dell’arte e della filantropia.
ROSENHEIM - Il collezionista d'arte, investitore e multimilionario Friedrich Christian «Mick» Flick è morto. È deceduto all'età di 82 anni a Rosenheim a seguito delle conseguenze di una caduta, avvenuta pochi giorni prima durante un soggiorno di cura, ha comunicato la famiglia. In precedenza ne aveva dato notizia il quotidiano «Bild».
Flick, che viveva nella località svizzera di lusso Gstaad, proveniva da una delle più ricche dinastie imprenditoriali tedesche. Suo nonno Friedrich Flick aveva costruito un impero del carbone e dell'acciaio e, proprio durante il periodo nazista, aveva accumulato una grande fortuna grazie all'impiego di lavoratori forzati.
«Lascia il ricordo di una vita segnata da importanti atti di generosità come donatore e mecenate – in particolare nel campo dell'arte contemporanea e della promozione della tolleranza», ha aggiunto la famiglia.