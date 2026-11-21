Flick, che viveva nella località svizzera di lusso Gstaad, proveniva da una delle più ricche dinastie imprenditoriali tedesche. Suo nonno Friedrich Flick aveva costruito un impero del carbone e dell'acciaio e, proprio durante il periodo nazista, aveva accumulato una grande fortuna grazie all'impiego di lavoratori forzati.

«Lascia il ricordo di una vita segnata da importanti atti di generosità come donatore e mecenate – in particolare nel campo dell'arte contemporanea e della promozione della tolleranza», ha aggiunto la famiglia.