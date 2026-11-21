Macchinari svizzeri, dal 2027 nuovi ostacoli per l'export verso l'Ue
Dal 20 gennaio alcuni macchinari ad alto rischio dovranno ottenere una certificazione europea. Berna e Bruxelles cercano una soluzione.
BERNA - L'industria meccanica svizzera rischia di dover affrontare nuovi ostacoli commerciali nell'esportazione verso l'Unione europea. Dal 20 gennaio 2027, a causa del mancato aggiornamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità, alcuni macchinari considerati ad alto rischio dovranno ottenere una certificazione anche nell'Ue. Attualmente, per esportarli, è sufficiente l'autorizzazione rilasciata da un'autorità svizzera.
La questione è stata affrontata la scorsa settimana dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, che ha incontrato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il vertice della Comunità politica europea a Dublino.
Nel corso dell'incontro, i due hanno concordato uno scambio tra le autorità competenti per affrontare la problematica. Lo ha indicato la Segreteria di Stato dell'economia (Seco), confermando una notizia diffusa ieri dal portale Schweiz Heute.
Una situazione analoga interessa già dal 2021 il settore svizzero dei dispositivi medici. Secondo l'associazione di categoria Swiss Medtech, i costi supplementari ammontano a circa 300 milioni di franchi all'anno, a causa degli ostacoli commerciali con il mercato europeo.
Al centro della questione rimangono i rapporti bilaterali tra Berna e Bruxelles. L'Unione europea subordina infatti l'aggiornamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità all'entrata in vigore dei nuovi accordi tra Svizzera e Ue, conosciuti nella Confederazione come Bilaterali III.