Ambientato in un universo in bianco e nero dallo stile fumettistico, «Tom the Postgirl» è uno story-game dai toni teneramente macabri. I giocatori vestono i panni di Tom, una postina che, durante le sue consegne, spia gli eccentrici abitanti di un villaggio, scopre segreti inquietanti e può persino compiere atti di vandalismo. Il voyeurismo diventa così uno degli elementi centrali dell'esperienza di gioco. Disponibile per PC e Mac, il titolo è stato sviluppato da Oopsie Daisies, uno studio composto da cinque persone con sede a Winterthur, e pubblicato da Arte France.

Durante la cerimonia, svoltasi venerdì sera al Kinokoni di Zurigo, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad altri videogiochi. «Pathogenic» di Aberrant Labs ha conquistato i premi per il miglior game design e la migliore meccanica di gioco, mentre «Shoe it All!» di Amberbite Games si è imposto nella categoria dedicata al sound design. «Au Cœur de Walter» di Play Don't Tell è stato premiato come miglior gioco a rilevanza sociale, mentre «Radya» di Demiware, progetto della Zürcher Hochschule der Künste, ha ottenuto il riconoscimento per il miglior progetto studentesco.