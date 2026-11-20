È questo il videogioco svizzero dell'anno
Il titolo sviluppato a Winterthur conquista due riconoscimenti agli Swiss Game Awards. Premiati anche altri videogiochi e protagonisti dell'e-sport.
ZURIGO - Una postina curiosa, un villaggio apparentemente idilliaco e una serie di oscuri segreti da scoprire. È questa la ricetta di «Tom the Postgirl», eletto venerdì sera videogioco svizzero dell'anno agli Swiss Game Awards. Il titolo si è aggiudicato anche il premio per la migliore direzione artistica («Best Art Direction»).
Con il suo «stile inconfondibile e il suo umorismo nero», il gioco testimonia «artigianalità eccezionale e vera passione», si legge nel comunicato della Swiss Game Developers Association (SGDA), l'associazione nazionale degli sviluppatori di videogiochi.
Ambientato in un universo in bianco e nero dallo stile fumettistico, «Tom the Postgirl» è uno story-game dai toni teneramente macabri. I giocatori vestono i panni di Tom, una postina che, durante le sue consegne, spia gli eccentrici abitanti di un villaggio, scopre segreti inquietanti e può persino compiere atti di vandalismo. Il voyeurismo diventa così uno degli elementi centrali dell'esperienza di gioco. Disponibile per PC e Mac, il titolo è stato sviluppato da Oopsie Daisies, uno studio composto da cinque persone con sede a Winterthur, e pubblicato da Arte France.
Durante la cerimonia, svoltasi venerdì sera al Kinokoni di Zurigo, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad altri videogiochi. «Pathogenic» di Aberrant Labs ha conquistato i premi per il miglior game design e la migliore meccanica di gioco, mentre «Shoe it All!» di Amberbite Games si è imposto nella categoria dedicata al sound design. «Au Cœur de Walter» di Play Don't Tell è stato premiato come miglior gioco a rilevanza sociale, mentre «Radya» di Demiware, progetto della Zürcher Hochschule der Künste, ha ottenuto il riconoscimento per il miglior progetto studentesco.
Spazio anche ai protagonisti della scena digitale e competitiva. La youtuber Fluff'isle è stata nominata Content Creator svizzera dell'anno, mentre Marissa «Slayz» Duret, esperta di e-sport ginevrina, ha ricevuto il titolo di personalità svizzera dell'e-sport dell'anno. Il premio per la prestazione svizzera dell'anno nell'e-sport è invece andato a Chap, giocatore di «Fortnite». Come precisato dalla giuria, il riconoscimento è legato alla sua qualificazione, ancora adolescente, alla finale della Fortnite Global Championship, il più grande torneo dedicato al celebre battle royale, dove è riuscito ad affermarsi tra i migliori giocatori al mondo.