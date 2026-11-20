ZURIGO
Incidente di lunedì con l'escavatore: l'operaio non ce l'ha fatta
Il 55enne era precipitato nel vuoto per diversi metri
20min/Michael Scherrer
Immagine di archivio
Fonte Ats
Incidente di lunedì con l'escavatore: l'operaio non ce l'ha fatta
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Incidente di lunedì con l'escavatore: l'operaio non ce l'ha fatta
Il 55enne era precipitato nel vuoto per diversi metri
Incidente di lunedì con l'escavatore: l'operaio non ce l'ha fatta
Il 55enne era precipitato nel vuoto per diversi metri
ZURIGO - Un operaio edile rimasto coinvolto lunedì in un incidente su un cantiere a Zurigo è deceduto in ospedale. La vittima è un cittadino portoghese di 55 anni, indica oggi in un comunicato la polizia cittadina.
Al momento della tragedia, l'uomo era impegnato in lavori di demolizione di un edificio a più piani. Per cause ancora da accertare, l'escavatore su cui si trovava è precipitato nel vuoto per diversi metri.
L'operaio è rimasto incastrato sotto il mezzo, perdendo conoscenza. I soccorritori sono riusciti a estrarlo e a rianimarlo, poi il trasporto in ospedale, dove è però morto nella giornata di ieri.
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