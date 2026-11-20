Al momento della tragedia, l'uomo era impegnato in lavori di demolizione di un edificio a più piani. Per cause ancora da accertare, l'escavatore su cui si trovava è precipitato nel vuoto per diversi metri.

L'operaio è rimasto incastrato sotto il mezzo, perdendo conoscenza. I soccorritori sono riusciti a estrarlo e a rianimarlo, poi il trasporto in ospedale, dove è però morto nella giornata di ieri.