Nessun tetto ai salari dei manager delle aziende elettriche
Spetta ai Cantoni e ai Comuni fissare retribuzioni «adeguate», secondo la Commissione dell'energia degli Stati
BERNA - Le remunerazioni elargite ai dirigenti delle aziende elettriche non dovrebbero essere soggette a un tetto massimo. È quanto sostiene la Commissione dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) che ha respinto - 7 voti a 2 - un'iniziativa parlamentare di Rémy Wyssmann (UDC/SO).
Per la commissione, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari, spetta ai Cantoni e ai Comuni fissare retribuzioni «adeguate».
Secondo l'autore dell'iniziativa, non è accettabile che i manager delle aziende elettriche pubbliche e dei gestori di rete possano percepire redditi crescenti mentre i prezzi della corrente aumentano. Queste persone, a detta del consigliere nazionale solettese, non dovrebbero guadagnare più dei membri del Consiglio federale.
Per la commissione, in qualità di azionisti i Cantoni e i Comuni dispongono già di mezzi sufficienti per contrastare le retribuzioni eccessive. La CAPTE-S dubita inoltre che una simile misura consenta una diminuzione dei prezzi dell’elettricità.