Sciopero giovanile: spunta un video che inneggia alla violenza
Un filmato con immagini dei disordini di Halloween è stato condiviso anche dalla sezione di Winterthur. Gli organizzatori invitano a manifestare pacificamente
ZURIGO - Venerdì si terranno in diverse città svizzere manifestazioni nell'ambito dello sciopero giovanile. Gli organizzatori assicurano di voler protestare pacificamente, ma un'inchiesta della SRF ha portato alla luce alcuni messaggi che sembrano incitare alla violenza, diffusi anche da sezioni legate allo sciopero giovanile e al movimento per il clima.
Al centro delle rivelazioni c'è un video pubblicato su Instagram che ripropone le immagini dei disordini avvenuti durante la notte di Halloween, quando episodi di violenza hanno scosso anche la Svizzera. Il filmato accompagna le immagini con un appello a tornare in strada in occasione dello sciopero di venerdì. «Accendiamo il fuoco – fiamme della rivoluzione», recita uno dei messaggi citati dalla SRF. Secondo l'emittente, contenuti di questo genere sarebbero stati diffusi da diversi gruppi di estrema sinistra.
Le verifiche della SRF indicano che questi appelli non sarebbero rimasti confinati a piccoli gruppi isolati. Anche la sezione dello sciopero giovanile di Winterthur avrebbe condiviso il video, successivamente cancellato. L'emittente ne ha tuttavia conservato uno screenshot. Anche la sezione zurighese dello sciopero per il clima avrebbe sostenuto, almeno in parte, pubblicazioni che glorificano la violenza. Interpellata dalla SRF, quest'ultima ha ribadito le proprie rivendicazioni politiche e precisato di invitare esclusivamente a manifestazioni pacifiche.
La diffusione di simili contenuti preoccupa gli esperti. Il professore di psichiatria Marc Graf, intervistato dalla SRF, ha messo in guardia dal rischio che le immagini dei disordini contribuiscano a legittimare e normalizzare la violenza, in particolare quella rivolta contro le forze di polizia.
La maggioranza vuole manifestare pacificamente
Nonostante questi episodi, la grande maggioranza dei partecipanti allo sciopero giovanile sembra intenzionata a scendere in piazza senza ricorrere alla violenza. Come riferisce la SRF, numerosi attivisti hanno sottolineato a più riprese la volontà di mantenere al centro della mobilitazione le proprie rivendicazioni politiche: l'opposizione al riarmo, la protezione del clima e la richiesta di prospettive migliori per le nuove generazioni.
Resta tuttavia il timore che singoli gruppi possano cercare di alimentare nuove tensioni. Secondo la sociologa Miryam Eser Davolio, sentita dalla SRF, un'eventuale escalation violenta rischierebbe di compromettere il messaggio dell'intera mobilitazione. «Le legittime richieste dei giovani passerebbero così completamente in secondo piano», ha avvertito. L'attenzione pubblica finirebbe infatti per concentrarsi sugli scontri, anziché sulle rivendicazioni dei manifestanti.