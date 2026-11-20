Le verifiche della SRF indicano che questi appelli non sarebbero rimasti confinati a piccoli gruppi isolati. Anche la sezione dello sciopero giovanile di Winterthur avrebbe condiviso il video, successivamente cancellato. L'emittente ne ha tuttavia conservato uno screenshot. Anche la sezione zurighese dello sciopero per il clima avrebbe sostenuto, almeno in parte, pubblicazioni che glorificano la violenza. Interpellata dalla SRF, quest'ultima ha ribadito le proprie rivendicazioni politiche e precisato di invitare esclusivamente a manifestazioni pacifiche.

La diffusione di simili contenuti preoccupa gli esperti. Il professore di psichiatria Marc Graf, intervistato dalla SRF, ha messo in guardia dal rischio che le immagini dei disordini contribuiscano a legittimare e normalizzare la violenza, in particolare quella rivolta contro le forze di polizia.