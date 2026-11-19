L'IA in azienda fa risparmiare tempo (e il 71% dei lavoratori la usa)
In un anno l'utilizzo è esploso: prima la percentuale era del 47%
ZURIGO - L'intelligenza artificiale (IA) è sempre più presente nel mondo del lavoro svizzero. Secondo uno studio pubblicato giovedì dal gruppo Adecco, il 71% dei lavoratori in Svizzera utilizza agenti IA sul posto di lavoro, contro il 47% registrato appena un anno fa. Una crescita significativa, che testimonia la rapida diffusione di questa tecnologia nelle attività professionali.
Lo studio
La tendenza si osserva anche a livello internazionale, seppure con un incremento meno marcato. A livello mondiale, il 74% dei lavoratori utilizza attualmente agenti IA, rispetto al 64% dell'anno precedente. Lo studio definisce questi strumenti come «assistenti virtuali che possono prendere decisioni autonomamente e intraprendere azioni». I dati emergono dal rapporto "Global Workforce of the Future 2026", per il quale Adecco ha intervistato circa 40'500 lavoratori in 36 Paesi, tra cui 1'022 persone in Svizzera.
Lavorare in modo più efficiente con l'IA
L'impiego dell'intelligenza artificiale non si limita a una maggiore diffusione: secondo lo studio, contribuisce anche a migliorare l'efficienza e a ridurre il tempo necessario per svolgere determinate attività. I benefici risultano particolarmente evidenti quando la tecnologia è ben integrata nei processi aziendali e i dipendenti ricevono una formazione adeguata.
In Svizzera, chi utilizza strumenti di IA ben integrati nei processi lavorativi risparmia in media il 60% di tempo in più durante una giornata lavorativa rispetto a chi dispone di applicazioni meno integrate. A livello globale, questa differenza si ferma invece al 20%. Un dato che evidenzia l'importanza delle modalità con cui le aziende introducono e utilizzano questi strumenti.
Nuove possibilità professionali
Anche la formazione riveste un ruolo centrale. Tra i lavoratori svizzeri che hanno seguito corsi dedicati all'intelligenza artificiale, il 92% ritiene che questa tecnologia abbia aperto nuove possibilità professionali. Lo studio sottolinea così come l'integrazione degli strumenti digitali e lo sviluppo delle competenze siano fattori determinanti per sfruttare i vantaggi dell'IA sul posto di lavoro.