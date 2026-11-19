Nuove possibilità professionali

Anche la formazione riveste un ruolo centrale. Tra i lavoratori svizzeri che hanno seguito corsi dedicati all'intelligenza artificiale, il 92% ritiene che questa tecnologia abbia aperto nuove possibilità professionali. Lo studio sottolinea così come l'integrazione degli strumenti digitali e lo sviluppo delle competenze siano fattori determinanti per sfruttare i vantaggi dell'IA sul posto di lavoro.