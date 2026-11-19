Il velivolo si trovava in fase di avvicinamento all'aeroporto di Grenchen. Il pilota ha tentato un atterraggio di emergenza, ha dichiarato a Keystone-ATS un portavoce delle forze dell'ordine solettesi, confermando la notizia riportata da vari media.

L'incidente è avvenuto alle 15.10, ha precisato la polizia. Allo stato attuale, i soccorritori sono ancora impegnati sul posto.