SOLETTA
Precipita un piccolo aereo, ferito il pilota
Il velivolo è precipitato durante la fase di avvicinamento all'aeroporto di Grenchen, intervento dei soccorsi ancora in corso.
20Minuten
Fonte Ats
Precipita un piccolo aereo, ferito il pilota
Il velivolo è precipitato durante la fase di avvicinamento all'aeroporto di Grenchen, intervento dei soccorsi ancora in corso.
BELLACH - Un velivolo leggero monomotore è precipitato oggi pomeriggio in un campo vicino a Bellach, nel canton Soletta. Secondo quanto riferito dalla polizia, il pilota ha riportato ferite lievi.
Il velivolo si trovava in fase di avvicinamento all'aeroporto di Grenchen. Il pilota ha tentato un atterraggio di emergenza, ha dichiarato a Keystone-ATS un portavoce delle forze dell'ordine solettesi, confermando la notizia riportata da vari media.
L'incidente è avvenuto alle 15.10, ha precisato la polizia. Allo stato attuale, i soccorritori sono ancora impegnati sul posto.
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