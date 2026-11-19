Il destino di Brienz si deciderà solo nel 2027
Sul progetto di reinsediamento sono state presentate dieci opposizioni. Il villaggio resterà in zona rossa ancora per almeno dieci anni
BRIENZ - Il Governo grigionese prenderà una decisione sul progetto di reinsediamento di Brienz/Brinzauls (GR) soltanto nel 2027. È ancora atteso un parere tecnico da parte della Confederazione. Anche l'esame delle dieci opposizioni presentate contro il progetto è tuttora in corso.
Il cunicolo di drenaggio sotto Brienz/Brinzauls ha rallentato fortemente lo slittamento del paese e il pericolo di crolli dal pendio sovrastante. Attualmente nel villaggio nel cuore dei Grigioni vivono 44 persone, ha dichiarato il Comune di Albula/Alvra, di cui Brienz/Brinzauls fa parte, a Keystone-ATS.
Di recente è stato comunicato che Brienz/Brinzauls rimarrà probabilmente nella zona rossa di pericolo ancora per dieci anni o più. Ciò significa che non sarà possibile costruire nuove abitazioni e che quelle esistenti potranno soltanto essere rinnovate. Anche per questo motivo il progetto di reinsediamento rimane attuale.
Inizialmente erano state presentate al Comune 42 richieste di reinsediamento. Una è stata nel frattempo ritirata per ragioni sconosciute, come precisato dall'amministrazione comunale a Keystone-ATS. Le richieste sono quindi scese a 41 e riguardano tra 90 e 95 unità abitative.
Contro il progetto sono però state presentate dieci opposizioni. Queste riguardano, tra le altre cose, i criteri di calcolo degli indennizzi. In particolare, viene contestato il fatto che le compensazioni siano state calcolate in modo forfettario, nonostante vi siano differenze anche considerevoli per quanto riguarda l'ubicazione e lo stato degli immobili.
Il Cantone attende la Confederazione
Spetta al Canton Grigioni decidere in merito alle opposizioni e al progetto di reinsediamento. La decisione arriverà soltanto nel 2027. "Per la decisione del Governo manca ancora un'importante base tecnica: il parere della Commissione federale dei monumenti storici", ha dichiarato a Keystone-ATS la Consigliera di Stato Carmelia Maissen (Centro). Non appena saranno disponibili tutti gli elementi necessari, la procedura di approvazione del progetto proseguirà. L'esame delle opposizioni rappresenta soltanto una parte di questa procedura.
Attualmente Maissen prevede che il progetto di trasferimento preventivo venga sottoposto al Governo per l'approvazione nella primavera del 2027.
Il parere della Commissione federale dei monumenti storici esaminerà le conseguenze del reinsediamento preventivo. "Dovrà approfondire gli aspetti legati alla tutela dei monumenti storici e le ripercussioni sul paesaggio urbano", ha comunicato il Comune di Albula/Alvra in una nota diffusa a metà ottobre.
Chi ha deciso di abbandonare definitivamente il villaggio, otterrà un rimborso dell'immobile che dovrà abbandonare. L'edificio a Brienz/Brinzauls dovrà essere demolito.