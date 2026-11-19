Di recente è stato comunicato che Brienz/Brinzauls rimarrà probabilmente nella zona rossa di pericolo ancora per dieci anni o più. Ciò significa che non sarà possibile costruire nuove abitazioni e che quelle esistenti potranno soltanto essere rinnovate. Anche per questo motivo il progetto di reinsediamento rimane attuale.

Inizialmente erano state presentate al Comune 42 richieste di reinsediamento. Una è stata nel frattempo ritirata per ragioni sconosciute, come precisato dall'amministrazione comunale a Keystone-ATS. Le richieste sono quindi scese a 41 e riguardano tra 90 e 95 unità abitative.