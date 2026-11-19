ARGOVIA
Distratto dall'autoradio, finisce addosso a un camioncino
L'incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio tra Suhr e Oberentfelden. Il 29enne è finito in ospedale per un controllo. La sua auto è invece andata distrutta
Polizia cantonale (Argovia)
Fonte red
Distratto dall'autoradio, finisce addosso a un camioncino
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Distratto dall'autoradio, finisce addosso a un camioncino
L'incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio tra Suhr e Oberentfelden. Il 29enne è finito in ospedale per un controllo. La sua auto è invece andata distrutta
Distratto dall'autoradio, finisce addosso a un camioncino
L'incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio tra Suhr e Oberentfelden. Il 29enne è finito in ospedale per un controllo. La sua auto è invece andata distrutta
SUHR - Un incidente della circolazione tra due veicoli ha causato forti disagi mercoledì pomeriggio nel canton Argovia, tra le località di Suhr e Oberentfelden.
Come riferisce oggi la Polizia cantonale, una vettura ha tamponato violentemente un camioncino che si era fermato sulla carreggiata a causa della presenza ─ a bordo strada ─ di un trattore con rimorchio che non poteva sorpassare.
Stando ai primi accertamenti, il conducente della Peugeot, un uomo di 29 anni, si era distratto utilizzando l'autoradio e non ha notato i veicoli fermi.
L'uomo è stato trasportato in ospedale per un controllo. La sua auto invece ha avuto la peggio, subendo un danno totale.
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