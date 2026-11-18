Salt, Swisscom e PlayStation Network: serata di disservizi. Colpa di GTA?
Problemi di connessione segnalati a partire dalle 20.30. Ancora sconosciute le cause dei malfunzionamenti.
SVIZZERA - Problemi di connessione nella serata di mercoledì 18 novembre per gli utenti di Salt e Swisscom. Secondo quanto riportato dal portale Allestoerungen.ch, entrambe le compagnie telefoniche hanno registrato numerose segnalazioni di disservizi nell'utilizzo di Internet.
Un primo picco di segnalazioni è stato rilevato intorno alle 20.30. Dopo una temporanea diminuzione, i problemi sono tornati ad aumentare verso le 21.15.
Nel corso della serata sono stati segnalati anche disservizi a livello mondiale per PlayStation Network, il servizio online della console di Sony.
Al momento le cause dei malfunzionamenti non sono note. Non è chiaro se i problemi siano collegati tra loro o se possano avere qualche relazione con GTA 6, l'attesissimo videogioco.