BERNA
Base jumper morto, la vittima è un 30enne francese
L'uomo era stato dato per disperso sabato sera e ritrovato senza vita domenica mattina. Aperta un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente.
Kantonaspolizei Bern
Fonte Polizia cantonale Berna
Base jumper morto, la vittima è un 30enne francese
L'uomo era stato dato per disperso sabato sera e ritrovato senza vita domenica mattina. Aperta un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente.
LAUTERBRUNNEN - È un cittadino francese di 30 anni il base jumper trovato senza vita domenica 15 novembre ai piedi della parete rocciosa dello Staldenfluh, a Lauterbrunnen, nel Canton Berna. Lo ha reso noto la Polizia cantonale bernese, che in un primo momento non aveva ancora identificato formalmente la vittima.
L'uomo era stato dato per disperso sabato sera, poco dopo le 20.25. Il suo corpo era stato ritrovato nelle prime ore di domenica, durante le operazioni di ricerca. Un medico d'urgenza intervenuto sul posto aveva potuto soltanto constatarne il decesso.
Sulle circostanze dell'incidente è stata aperta un'inchiesta sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione.
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