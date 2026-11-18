Successione Parmelin, l'UDC propone un ticket a due: c'è anche Marco Chiesa
I candidati al posto del "ministro" dell'economia, della formazione e della ricerca sono ben otto: una donna e sette uomini. L'elezione è prevista per il 9 dicembre.
I candidati al posto del "ministro" dell'economia, della formazione e della ricerca sono ben otto: una donna e sette uomini. L'elezione è prevista per il 9 dicembre.
BERNA - La presidenza del gruppo UDC alle Camere federali propone un ticket con due candidati per la successione in Consiglio federale di Guy Parmelin. Una decisione definitiva è attesa per venerdì. L'elezione è prevista per il 9 dicembre.
La presidenza del gruppo segue quindi la raccomandazione della commissione di selezione, indica il partito in un comunicato pubblicato oggi. La presidenza crede che tutti i candidati siano idonei. Possono vantare un percorso professionale e politico di tutto rispetto, oltre a un'esperienza in materia di leadership, precisa la nota.
I candidati al posto del "ministro" dell'economia, della formazione e della ricerca sono ben otto: una donna e sette uomini. Oltre alla vicepresidente dell'UDC Svizzera, Céline Amaudruz (GE), sono in corsa il presidente del Governo bernese Pierre Alain Schnegg e il Consigliere agli Stati ticinese, Marco Chiesa. A questi si aggiungono il consigliere di Stato dell'Alto Vallese, Franz Ruppen, il consigliere di Stato argoviese Jean-Pierre Gallati, il capogruppo UDC alle Camere federali, Thomas Aeschi (ZG), il consigliere nazionale alto vallesano, Michael Graber, nonché il consigliere nazionale Rémy Wyssmann (SO).
Gli altri gruppi parlamentari ascolteranno i candidati democentristi il primo e il secondo martedì della sessione invernale, che avrà inizio il 30 novembre. Come ricordato, il Parlamento eleggerà il successore del "ministro" vodese il 9 dicembre.
Guy Parmelin aveva annunciato le sue dimissioni all'inizio di ottobre. Dopo undici anni trascorsi al governo, il consigliere federale aveva espresso la volontà di lasciare il posto a forze nuove in questi tempi di grande incertezza. "Il fuoco sacro non è più così sacro come all'inizio", aveva aggiunto davanti ai media, escludendo tuttavia problemi di salute.