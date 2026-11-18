I candidati al posto del "ministro" dell'economia, della formazione e della ricerca sono ben otto: una donna e sette uomini. Oltre alla vicepresidente dell'UDC Svizzera, Céline Amaudruz (GE), sono in corsa il presidente del Governo bernese Pierre Alain Schnegg e il Consigliere agli Stati ticinese, Marco Chiesa. A questi si aggiungono il consigliere di Stato dell'Alto Vallese, Franz Ruppen, il consigliere di Stato argoviese Jean-Pierre Gallati, il capogruppo UDC alle Camere federali, Thomas Aeschi (ZG), il consigliere nazionale alto vallesano, Michael Graber, nonché il consigliere nazionale Rémy Wyssmann (SO).

Gli altri gruppi parlamentari ascolteranno i candidati democentristi il primo e il secondo martedì della sessione invernale, che avrà inizio il 30 novembre. Come ricordato, il Parlamento eleggerà il successore del "ministro" vodese il 9 dicembre.