Scontro frontale con un camion: la conducente è deceduta sul posto
La vittima è una donna di 59 anni. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno sulla strada della Blécherette, a Losanna. Illeso il camionista.
La vittima è una donna di 59 anni. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno sulla strada della Blécherette, a Losanna. Illeso il camionista.
LOSANNA - Un violento scontro frontale è costato la vita a un'automobilista di 59 anni, questo mercoledì poco prima di mezzogiorno, sulla strada della Blécherette a Losanna.
Verso le 11:45, l'auto viaggiava in direzione del centro città, mentre un mezzo pesante procedeva in senso opposto. «Per una ragione che l'inchiesta dovrà stabilire, si è verificato uno scontro frontale», indica la Polizia municipale nel suo comunicato. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, la conducente - una cittadina svizzera domiciliata nel Canton Vaud - è deceduta sul posto.
Le circostanze della tragedia restano da chiarire
L’autista del camion, un portoghese di 57 anni domiciliato nella regione, non è rimasto ferito. Gli specialisti del Gruppo incidenti della polizia losannese conducono le indagini sotto la direzione del Ministero pubblico al fine di stabilire le circostanze precise della tragedia.
La violenza dell'impatto ha impressionato anche i residenti della zona. «Mio papà stava lavorando fuori, mia mamma era all'interno della casa: entrambi hanno sentito il frastuono dell'impatto. Era un rumore molto impressionante», racconta una lettrice-reporter che abita nelle vicinanze. Il padre si è subito recato sul luogo dell'incidente, dove nel frattempo erano in corso le operazioni di soccorso.
La strada della Blécherette è stata chiusa in entrambi i sensi, tra lo stand di Vernand e la rotonda di Bel-Air. Un importante dispositivo di soccorso, di polizia e di sostegno psicologico è stato dispiegato.
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