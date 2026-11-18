Le circostanze della tragedia restano da chiarire

L’autista del camion, un portoghese di 57 anni domiciliato nella regione, non è rimasto ferito. Gli specialisti del Gruppo incidenti della polizia losannese conducono le indagini sotto la direzione del Ministero pubblico al fine di stabilire le circostanze precise della tragedia.

La violenza dell'impatto ha impressionato anche i residenti della zona. «Mio papà stava lavorando fuori, mia mamma era all'interno della casa: entrambi hanno sentito il frastuono dell'impatto. Era un rumore molto impressionante», racconta una lettrice-reporter che abita nelle vicinanze. Il padre si è subito recato sul luogo dell'incidente, dove nel frattempo erano in corso le operazioni di soccorso.