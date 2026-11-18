Barba finta, cuffia e occhiali: è caccia al rapinatore della Banca cantonale
Armato di pistola, l'uomo ha minacciato un impiegato e si è fatto consegnare dei contanti dandosi poi alla fuga. È successo a Tägerwilen (TG).
Armato di pistola, l'uomo ha minacciato un impiegato e si è fatto consegnare dei contanti dandosi poi alla fuga. È successo a Tägerwilen (TG).
È entrato nella filiale della Banca cantonale di Turgovia, con l'arma in pugno e ha chiesto del denaro, dopo di che si è dato alla fuga a piedi con il bottino.
È successo questo mercoledì mattina a Tägerwilen (TG) con la polizia intervenuta in forze sul posto, ma senza riuscire a rintracciare il rapinatore. Fortunatamente illeso, il bancario. L'ammontare sottratto non è al momento noto.
In cerca di testimoni, le autorità hanno diramato il profilo del ladro: alto 180 centimetri, età compresa fra i 30 e i 50 anni, indossava una giacca grigia, jeans blu scuri e un gilet nero. Sul volto un berretto, occhiali da sole e una barba finta da carnevale.
Altri segni distintivi: andatura zoppicante, e parlava un tedesco stentato.
Chiunque possa fornire informazioni sull'autore del reato o lo abbia avvistato è pregato di contattare la Polizia Cantonale di Turgovia al numero 0583452222.