Bilaterali III: «Vanno sottoposti a referendum facoltativo»
Una minoranza ha respinto invece il complesso, poiché valuta negativamente in particolare gli elementi istituzionali del pacchetto.
Una minoranza ha respinto invece il complesso, poiché valuta negativamente in particolare gli elementi istituzionali del pacchetto.
BERNA - Gli accordi bilaterali III vanno sottoposti a referendum facoltativo. È quanto stabilito - per 15 voti a 10 - dalla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N). La Commissione delle istituzioni politiche della Camera del popolo (CIP-N) è invece favorevole al referendum obbligatorio che richiederebbe la maggioranza di popolo e Cantoni.
Nella votazione sul complesso, la CPE-N ha poi accolto - 15 voti a 9 e una astensione - il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni tra la Svizzera-UE.
Alla fine dell'esaminare degli ultimi punti rimasti in sospeso del pacchetto - libera circolazione delle persone, trasporto terrestre e aereo, nonché la partecipazione del Parlamento e dei Cantoni al recepimento del diritto, procedura di composizione delle controversie - la CPE-N si è detta persuasa che le buone relazioni con l’UE rappresentino una necessità strategica per la Svizzera e che possano essere garantite al meglio per il futuro seguendo la collaudata via bilaterale.
Una minoranza ha respinto invece nel complesso i Bilaterali III, poiché valuta negativamente in particolare gli elementi istituzionali del pacchetto.
Circa la questione del referendum, spiega una nota odierna dei servizi parlamentari, la commissione propende per il referendum facoltativo e non per il referendum obbligatorio "sui generis" (come avvenuto nel 1992 con la votazione sullo Spazio economico europeo).
La maggioranza della Commissione crede che il referendum facoltativo, e quindi la maggioranza del Popolo, rappresenti la forma di referendum conforme alla Costituzione per il pacchetto in esame. Una minoranza crede invece che i Bilaterali III comportino un'ingerenza grave nella struttura interna della Svizzera e considera pertanto necessario un referendum obbligatorio.