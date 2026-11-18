Alla fine dell'esaminare degli ultimi punti rimasti in sospeso del pacchetto - libera circolazione delle persone, trasporto terrestre e aereo, nonché la partecipazione del Parlamento e dei Cantoni al recepimento del diritto, procedura di composizione delle controversie - la CPE-N si è detta persuasa che le buone relazioni con l’UE rappresentino una necessità strategica per la Svizzera e che possano essere garantite al meglio per il futuro seguendo la collaudata via bilaterale.

Una minoranza ha respinto invece nel complesso i Bilaterali III, poiché valuta negativamente in particolare gli elementi istituzionali del pacchetto.