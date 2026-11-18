URI
Violento temporale, un masso precipita sulla cantonale
Secondo un sopralluogo effettuato tramite l'ausilio di un drone non c'è il rischio imminente di ulteriori frane.
BD Uri
Fonte 20 Minuten
Violento temporale, un masso precipita sulla cantonale
Secondo un sopralluogo effettuato tramite l'ausilio di un drone non c'è il rischio imminente di ulteriori frane.
WASSEN - Un enorme masso è precipitato martedì sulla strada cantonale tra Meien e Farnigen, nel Canton Uri, durante un violento temporale.
Secondo le autorità, il cedimento, probabilmente provocato dalle forti piogge, ha danneggiato la strada cantonale e una linea elettrica.
Un sopralluogo effettuato mercoledì mattina con l'ausilio di un drone ha permesso di escludere il rischio imminente di ulteriori distacchi. La strada resterà comunque chiusa fino a giovedì per consentire gli interventi di ripristino.
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