Zenith taglia 90 posti di lavoro, raggiunto un accordo sul piano sociale
I licenziamenti saranno dieci in meno rispetto a quanto annunciato. Intesa con Unia sulle misure di accompagnamento per i dipendenti colpiti.
I licenziamenti saranno dieci in meno rispetto a quanto annunciato. Intesa con Unia sulle misure di accompagnamento per i dipendenti colpiti.
LE LOCLE (NE) - Zenith, storico marchio orologiero di Le Locle (NE) appartenente al colosso francese del lusso LVMH, sopprimerà 90 posti di lavoro anziché i 100 annunciati lo scorso 22 ottobre. La riduzione riguarda uno stabilimento che conta complessivamente 200 dipendenti. Al termine delle trattative con il sindacato Unia è stato inoltre raggiunto un accordo per l'attuazione di un piano sociale.
Un risultato accolto con favore oggi, ai microfoni di RTN, da Solenn Oschner, responsabile del settore industriale presso Unia. «Abbiamo comunque trovato soluzioni che consentono alle persone licenziate di far fronte alla situazione, in particolare alle più vulnerabili», ha dichiarato la sindacalista. Particolare attenzione è stata riservata ai lavoratori più anziani, alcuni dei quali potranno beneficiare di indennità equivalenti a uno o due anni di stipendio. L'intesa è stata raggiunta lunedì, al termine del periodo di consultazione.
Contattata dal quotidiano Arcinfo, Zenith ha confermato che «è stato concluso un accordo con i rappresentanti del personale e Unia relativo alle misure di accompagnamento». L'azienda, fondata nel 1865 e attualmente confrontata con difficoltà economiche, ha inoltre espresso soddisfazione per il dialogo che ha permesso di trovare un'intesa.
La riorganizzazione si inserisce in un più ampio piano di riposizionamento strategico verso l'orologeria d'altissima gamma, che entrerà in vigore a partire dal 2029. L'obiettivo è adeguare i volumi produttivi alla domanda effettiva. Dopo la ripresa seguita alla pandemia, il marchio avrebbe infatti accumulato perdite anno dopo anno, nonostante i risultati positivi registrati da alcune collezioni.
A pesare sulla situazione sono diversi fattori, tra cui la forza del franco svizzero, i dazi doganali statunitensi e le tensioni geopolitiche internazionali. A queste difficoltà si aggiungerebbero problemi strutturali interni: le dimensioni delle attività industriali e commerciali del marchio risulterebbero infatti eccessive rispetto alle attuali esigenze del mercato.