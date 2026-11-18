Contattata dal quotidiano Arcinfo, Zenith ha confermato che «è stato concluso un accordo con i rappresentanti del personale e Unia relativo alle misure di accompagnamento». L'azienda, fondata nel 1865 e attualmente confrontata con difficoltà economiche, ha inoltre espresso soddisfazione per il dialogo che ha permesso di trovare un'intesa.

La riorganizzazione si inserisce in un più ampio piano di riposizionamento strategico verso l'orologeria d'altissima gamma, che entrerà in vigore a partire dal 2029. L'obiettivo è adeguare i volumi produttivi alla domanda effettiva. Dopo la ripresa seguita alla pandemia, il marchio avrebbe infatti accumulato perdite anno dopo anno, nonostante i risultati positivi registrati da alcune collezioni.