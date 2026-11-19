Nel confronto con settembre i principali rami dell'export hanno mostrato un andamento eterogeneo. Il ramo di gran lunga più rilevante, la chimica-farmaceutica, segna (a livello nominale) +15,6% (a 12,6 miliardi di franchi); seguono le macchine e l'elettronica (+1,0% a 4,7 miliardi), l'orologeria (+3,3% a 2,8 miliardi), i gioielli (-10,8% a 1,1 miliardi) e le derrate alimentari (-2,5% a 0,8 miliardi).

A livello geografico il continente più interessante per i prodotti elvetici rimane l'Europa (+4,8% a 14,8 miliardi); un contributo importante è fornito da Slovenia (+38,9% a 3,5 miliardi), Germania (+1,2% a 3,4 miliardi), Italia (-2,0% a 1,8 miliardi) e Francia (+1,8% a 1,3 miliardi). In forte crescita è il Nord America (+17,5% a 4,2 miliardi): gli Stati Uniti (+18,2% a 3,9 miliardi) sono il primo acquirente di merci dalla Confederazione. Marcia sul posto l'Asia (-0,8% a 4,6 miliardi), malgrado un certo dinamismo della Cina (+2,4% a 1,3 miliardi).