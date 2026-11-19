Esportazioni in aumento, trainate dal comparto chimico-farmaceutico
Il balzo nelle esportazioni spinge la bilancia commerciale svizzera, grazie soprattutto alla forte domanda europea e americana.
BERNA - Dopo il brusco calo di agosto e la stabilizzazione di settembre le esportazioni svizzere sono tornate ad aumentare in modo netto in ottobre, influenzate ancora una volta dall'andamento del comparto chimico-farmaceutico: il valore totale dei beni venduti all'estero è salito del 6,3% rispetto al mese precedente, quando era progredito dell'1,3%. In flessione risultano per contro le importazioni, diminuite del 2,2% a fronte del +24,9% di settembre.
Le variazioni indicate sono nominali: in termini reali (cioè corrette dell'effetto dei prezzi) si sono attestate in ottobre rispettivamente a +2,4% (export) e +0,7% (import), emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Hanno preso la via dell'estero merci per 24,7 miliardi di franchi, mentre in direzione opposta i movimenti ammontano a 21,5 miliardi: il periodo in rassegna si chiude quindi con un'eccedenza di 3,2 miliardi.
Nel confronto con settembre i principali rami dell'export hanno mostrato un andamento eterogeneo. Il ramo di gran lunga più rilevante, la chimica-farmaceutica, segna (a livello nominale) +15,6% (a 12,6 miliardi di franchi); seguono le macchine e l'elettronica (+1,0% a 4,7 miliardi), l'orologeria (+3,3% a 2,8 miliardi), i gioielli (-10,8% a 1,1 miliardi) e le derrate alimentari (-2,5% a 0,8 miliardi).
A livello geografico il continente più interessante per i prodotti elvetici rimane l'Europa (+4,8% a 14,8 miliardi); un contributo importante è fornito da Slovenia (+38,9% a 3,5 miliardi), Germania (+1,2% a 3,4 miliardi), Italia (-2,0% a 1,8 miliardi) e Francia (+1,8% a 1,3 miliardi). In forte crescita è il Nord America (+17,5% a 4,2 miliardi): gli Stati Uniti (+18,2% a 3,9 miliardi) sono il primo acquirente di merci dalla Confederazione. Marcia sul posto l'Asia (-0,8% a 4,6 miliardi), malgrado un certo dinamismo della Cina (+2,4% a 1,3 miliardi).
Anche sul fronte delle importazioni il settore più importante rimane quello chimico-farmaceutico (-9,9% a 7,5 miliardi), seguito da macchine ed elettronica (+0,6% a 4,0 miliardi), veicoli (+6,0% a 2,0 miliardi), alimentari (-2,3% a 1,4 miliardi), prodotti energetici (+8,5% a 1,2 miliardi) e metalli (+2,1% a 1,2 miliardi). Riguardo alle regioni, arretrano Europa (-3,4% a 15,4 miliardi) e Nord America (-4,4% a 1,5 miliardi), mentre avanza l'Asia (+9,1% a 4,0 miliardi).