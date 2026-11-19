Quest'ultimo ha presentato le proprie scuse ai clienti e ha precisato che le indagini volte a determinare la causa del guasto sono ancora in corso. In precedenza, l'azienda aveva dichiarato di non ravvisare alcun collegamento tra questo guasto e il videogioco online Grand Theft Auto (GTA 6).

La portavoce di Salt, Viola Lebel, aveva riferito a Keystone-ATS verso le 22:30 che alcuni clienti avevano riscontrato problemi nell'accesso a Internet e ai servizi ad esso collegati.