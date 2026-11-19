Salt: risolto il guasto alla rete Internet fissa
Circa 8000 le segnalazioni giunte all'operatore, il problema è rientrato poco dopo mezzanotte
BERNA - Un guasto che aveva compromesso ieri sera l'accesso a Internet tramite linea fissa è stato risolto poco dopo mezzanotte. Lo ha annunciato l'operatore di telecomunicazioni svizzero Salt.
Ieri sera, diversi altri provider Internet e aziende telecom svizzere avevano ricevuto segnalazioni di malfunzionamenti da parte dei propri clienti. Presso Salt ne erano giunte circa 8'000.
Quest'ultimo ha presentato le proprie scuse ai clienti e ha precisato che le indagini volte a determinare la causa del guasto sono ancora in corso. In precedenza, l'azienda aveva dichiarato di non ravvisare alcun collegamento tra questo guasto e il videogioco online Grand Theft Auto (GTA 6).
La portavoce di Salt, Viola Lebel, aveva riferito a Keystone-ATS verso le 22:30 che alcuni clienti avevano riscontrato problemi nell'accesso a Internet e ai servizi ad esso collegati.
Il sito "allestörungen.ch" aveva segnalato disservizi anche presso Swisscom, Sunrise, Netflix, YouTube e PlayStation Network.
Rolf Ziebold, portavoce di Sunrise, aveva tuttavia precisato che non si sono verificati disservizi presso Sunrise. «Le segnalazioni dei nostri clienti riguardano le connessioni verso Salt, che purtroppo non sono possibili a causa del guasto verificatosi presso quest'ultimo».
Il videogioco GTA 6 uscirà il 19 novembre sulle console PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S (XSX). Si tratta del seguito di GTA 5, uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi, secondo solo a Tetris e Minecraft. Secondo l'editore Take-Two Interactive e lo sviluppatore Rockstar, il videogioco ha venduto circa 235 milioni di copie dalla sua uscita nel 2013.
Il portale online Watson è stato il primo a segnalare il moltiplicarsi dei guasti presso i fornitori di accesso a Internet svizzeri.