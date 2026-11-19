6 giovani su 10 masticano l'AI

L'intelligenza artificiale si sta facendo largo a una velocità impressionante nella quotidianità degli adolescenti. Il 66% utilizza regolarmente strumenti come ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot per cercare informazioni. Appena due anni fa, nel 2024, la percentuale si fermava al 22%. Un balzo che porta l'IA al terzo posto tra gli strumenti di ricerca preferiti, dietro ai motori di ricerca tradizionali e ai servizi di messaggistica.



Ma non si tratta soltanto di studiare o trovare risposte: cresce anche chi ricorre all'intelligenza artificiale per divertirsi, con una quota passata dal 5% al 21% in due anni. Secondo i ricercatori, oltre alla creazione di testi e immagini, dietro questo fenomeno potrebbe nascondersi anche un utilizzo dell'IA come compagno virtuale.

Oltre tre ore al giorno sullo smartphone

Lo smartphone è ormai una presenza praticamente universale: ce l'ha il 99% degli adolescenti intervistati. E quanto tempo ci passano? Nei giorni feriali, in media, 3 ore e 15 minuti al giorno durante il tempo libero. Nel fine settimana si arriva addirittura a 4 ore e 36 minuti.