ChatGPT batte la serata in discoteca? Così stanno cambiando i giovani svizzeri
Lo studio James 2026 fotografa le abitudini degli adolescenti: cresce l'uso dell'intelligenza artificiale e aumenta il tempo in famiglia.
Lo studio James 2026 fotografa le abitudini degli adolescenti: cresce l'uso dell'intelligenza artificiale e aumenta il tempo in famiglia.
BERNA - L'intelligenza artificiale entra nella vita di tutti i giorni, le serate in discoteca perdono fascino e il tempo trascorso in famiglia aumenta. Gli adolescenti svizzeri stanno cambiando abitudini, tra nuove tecnologie e un ritorno alle attività tradizionali.
A fotografare questa evoluzione è lo studio James 2026, pubblicato nella notte, che analizza le abitudini digitali e il tempo libero dei giovani in Svizzera. L'indagine, condotta ogni due anni dal 2010 dalla Scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) e da Swisscom, ha coinvolto 1'088 ragazzi tra i 12 e i 19 anni, intervistati tra aprile e giugno nelle tre principali regioni linguistiche del Paese.
6 giovani su 10 masticano l'AI
L'intelligenza artificiale si sta facendo largo a una velocità impressionante nella quotidianità degli adolescenti. Il 66% utilizza regolarmente strumenti come ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot per cercare informazioni. Appena due anni fa, nel 2024, la percentuale si fermava al 22%. Un balzo che porta l'IA al terzo posto tra gli strumenti di ricerca preferiti, dietro ai motori di ricerca tradizionali e ai servizi di messaggistica.
Ma non si tratta soltanto di studiare o trovare risposte: cresce anche chi ricorre all'intelligenza artificiale per divertirsi, con una quota passata dal 5% al 21% in due anni. Secondo i ricercatori, oltre alla creazione di testi e immagini, dietro questo fenomeno potrebbe nascondersi anche un utilizzo dell'IA come compagno virtuale.
Oltre tre ore al giorno sullo smartphone
Lo smartphone è ormai una presenza praticamente universale: ce l'ha il 99% degli adolescenti intervistati. E quanto tempo ci passano? Nei giorni feriali, in media, 3 ore e 15 minuti al giorno durante il tempo libero. Nel fine settimana si arriva addirittura a 4 ore e 36 minuti.
Un dato che potrebbe sorprendere: nonostante l'evoluzione delle tecnologie e delle applicazioni, il tempo trascorso davanti allo schermo è rimasto sostanzialmente stabile dal 2016. WhatsApp continua a essere tra le app più utilizzate, insieme a Instagram, TikTok e Snapchat. Complessivamente, il 96% dei giovani naviga su Internet quotidianamente o più volte alla settimana, il 49% gioca ai videogiochi, il 59% scatta fotografie e il 35% realizza video.
Ma c'è un lato oscuro della reteNon ci sono soltanto opportunità nel mondo digitale. I numeri dello studio raccontano anche una realtà meno rassicurante: negli ultimi due anni, quasi sei adolescenti su dieci (59%) hanno ricevuto almeno una volta insulti o offese tramite messaggi privati.
E per molti le esperienze negative non finiscono qui. Il 23% è stato escluso da gruppi online, mentre un'identica percentuale ha visto circolare fotografie o video imbarazzanti che lo ritraevano. Il 22% racconta inoltre di essere stato deriso su Internet. I ricercatori precisano che l'indagine ha rilevato esperienze concrete, senza chiedere direttamente ai partecipanti se si considerassero vittime di bullismo.
Le avances indesiderate
Un altro dato preoccupante riguarda i contatti indesiderati con persone sconosciute. Il 29% degli adolescenti ha ricevuto domande sul proprio aspetto fisico da qualcuno che non aveva mai incontrato, mentre il 27% è stato avvicinato online con intenti sessuali indesiderati.
Particolarmente significativo il dato relativo alle ragazze: una su cinque (20%) ha ricevuto da uno sconosciuto la richiesta di inviare immagini erotiche di sé. Complessivamente, richieste di questo genere sono molto più frequenti tra le ragazze rispetto ai coetanei maschi: le percentuali raggiungono rispettivamente il 28% e l'11%.
Meno discoteche, più famiglia: come cambia il tempo libero
Ma la vita degli adolescenti non ruota soltanto attorno agli schermi. Anzi, lo sport si prende la rivincita: il 71% dei giovani lo pratica regolarmente, superando per la prima volta persino gli incontri con gli amici, indicati dal 69%. Calcio, jogging, fitness e ciclismo sono tra le attività più amate. Il 62% si concede inoltre momenti di riposo ogni giorno o più volte alla settimana.
E i libri? Resistono
Il 26% degli adolescenti legge regolarmente, una quota rimasta stabile dal 2010. La musica continua ad accompagnare la quotidianità del 92% degli intervistati, mentre la radio perde terreno, passando dal 59% del 2010 al 37%. Ma è soprattutto nel modo di socializzare che emerge un cambiamento interessante. Il 38% degli adolescenti trascorre regolarmente il tempo libero con la famiglia, contro appena il 16% del 2010. Parallelamente, feste e discoteche sembrano aver perso buona parte del loro richiamo: nello stesso periodo, la quota di chi partecipa regolarmente a feste è scesa dal 6% al 2%, mentre quella di chi frequenta locali notturni è passata dal 4% all'1%.